BDP'li Candan: Şemdinli'de insanlar dışarı çıkmaya korkuyor, dükkânlar kapalı

Hakkari'ye bağlı Şemdinli ilçe merkezinde dün akşam yaşanan çatışma sırasında bölgede bulunan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan insanların dışarı çıkmaya korktuğunu ve dükkânların çoğunun kapalı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'den Yeşim Yaprak Yıldız, BDP'li Canan ile Yüksekova Haber'in Şemdinli muhabiri Yakup Bay'la konuştu. İşte o haber:

Yüksekovahaber muhabiri Yakup Bay, “Şemdinli sessizliğe bürünmüş durumda. İlçede nöbetçi eczane ve fırın dışında her yer kapalı. İlçe hayalet kente dönüştü” dedi. Canan, Şemdinli’de uzun bir süredir yaşanan olayların kamuoyuna yansıtılmadığından ve basının ilgisizliğinden yakınırken, hükümet yetkililerinin sanki hiçbirşey yokmuş gibi açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Ancak hem Şemdinli hem Hakkari civarında çatışmaların yaygın olduğunu belirten Canan, bunun son bulması için yetkililerin ve siyasetçilerin sağduyulu davranması ve sağduyulu açıklamalar yapmaları gerektiğini belirtti.

Şemdinli çevresinde çatışmalar sürüyor

Şemdinli ve çevresinde 23 Temmuz tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar devam ediyor. PKK militanlarının bölgede konuşlandığı ve yol kontrolleri yaptıkları gelen haberler arasında. Perşembe akşamı, saat 20.40 civarında, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tugay Komutanlığı'na eş zamanlı saldırı düzenlenemesi üzerine şehirde yoğun çatışmalar yaşandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada çıkan çatışmalar sonucunda 5 PKK militanının hayatını kaybettiğini söyledi. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre çatışmada iki PKK militanı hayatını kaybetti. Yaklaşık iki saat süren çatışmanın polis lojmanları ve hükümet binalarının bulunduğu yerde yoğunlaştığını belirten Esat Canan, ölü ve yaralı sayısı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade etti. Yüksekova Haber muhabiri Yakup Bay, çatışma çıktığı sırada yoldan geçen birinin hafif bir şekilde yaralandığını ve şu an ifadesinin alınması için gözaltında tutulduğunu bilgisini aktardı. Bay, şehirde bir araca ve eve roketatar mermisi isabet ettiğini, bazı yerlerde maddi hasar yaşandığını söyledi.

Gelen haberlere göre, çatışmaların ardından ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan patlamamış roketatar mermileri ve el bombaları etkisiz hale getirildi. İlçede üst seviyede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şemdinli'ye bağlı Derecik Beldesi Umurlu Köyü'nde bulunan Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu'na da dün PKK tarafından düzenlenen saldırının ardından bugün de çatışma çıktığı bildirildi. Saldırının ardından hava destekli operasyonun başlatıldığı ve bölgede yer yer sıcak catışmaların da yaşandığı belirtiliyor. Dünkü çatışmada bir asker hayatını kaybetmiş, üç asker de yaralanmıştı.

'1990'lara dönüş endişesi'

Gazeteci İrfan Aktan, Şemdinli’de birçok kişinin 1990’larda yaşanan çatışma durumuna dönülmesinden ve sivil halkın da zarar görmesinden endişeli olduğunu belirtti. Aktan bu durumun insanlarda artık barışa olan inancı köreltmeye başladığını söylüyor. Bunda süregiden KCK operasyonları ve BDP’ye yönelik baskıların büyük etkisi olduğunu belirten Aktan, vaatlerin yerine getirilmemesinin insanlarda hayal kırıklığı ve öfkeye neden olduğunu belirtiyor. Bölgede bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle halk, mezra ve köyleri boşaltmaya başladı. Son dönemde tırmanan çatışmaların Kürt sorununun askeri önlemlerle çözülemeyeceğini gösterdiğini belirten Aktan, ancak devlet politikaları ve ırkçı söylemlerin yükselmesi nedeniyle durumun giderek ''bir Kürt-Türk çatışmasına dönüşme tehlikesi''nin olduğunu öne sürdü. BDP milletvekili Esat Canan da, “Demokratik yolları açmaları gerekiyor. Bu sorun, sadece askeri operasyonlarla çözülemez. Her iki taraf için de söylüyorum, şiddetin bu şekilde devam etmesi durumunda çok can yanacağı kaygısını taşıyoruz ve bunun olmaması için uğraş veriyoruz” dedi.