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PKK aynı tabura yine saldırdı!

PKK, dün saldırdığı Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı'na bugün de saldırı düzenledi

24 Ağustos 2012 19:22

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi'nde bulunan Omurlu Küyü'ndeki Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı'na PKK'lılar bugün de saldırı düzenledi. Saldırıya askerler anında karşılık verdi

Dün saat 15.00 sıralarında bir askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı, bugün saat 11.30 sıralarında yine saldırıya uğradı. PKK 'lıların roketatar, havan ve uzun mnamlulu silahlarla yaptığı saldırıya, askerler anında karşılık verdi. Saldırının ardından hava destekli operasyon başlatılırken, bölgede yer yer sıcak catışmaların da yaşandığı belirtildi. 
 
 

Şemdinli'de kepenekler açılmadı

 
 
Bu arada dün gece PKK 'lıların saldırısına uğrayan Şemdinli ilçesi'nde bugün kepenkler açılmadı. Sabah saatlerinde bazı işyerlerinin açık olduğu ilçede, öğle saatlerine doğru kepenkler kapandı. ilçede sadece nöbetçi fırın ve bir eczanenin açık olduğu belirtildi. İlçede alınan yoğun güvenlik önlemleri ise sürüyor.
 

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