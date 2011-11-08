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Politika

BDP'li Buldan'dan teröristlerin mezarlarına ziyaret IĞDIR (A.A)

08 Kasım 2011 21:54

-BDP'li Buldan'dan teröristlerin mezarlarına ziyaret IĞDIR (A.A) - 08.11.2011 - BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Iğdır'da partililerle bayramlaştı, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti. Buldan, seçim bölgesi olan Iğdır'a gelerek partililerle bayramlaştı. Parti binasındaki törenin ardından Buldan, Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk ve partililer ile Aralık ilçesine bağlı köylere geçerek vatandaşlarla bayramlaştı. Bu arada, Pervin Buldan, ''TBMM 029'' plakalı meclis aracıyla bir köy mezarlığına giderek, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti.

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