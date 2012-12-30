BDP'li Buldan: Silahlar tek taraflı susmasın

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, "Başbakan, Şanlıurfa'daki konuşmasında 'Silahlar sussun siyaset konuşsun' dedi. Evet ama tek taraflı değil" dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, "Başbakan, Şanlıurfa’daki konuşmasında ’Silahlar sussun siyaset konuşsun’ dedi. Evet silahlar sussun, siyaset konuşsun. Ama silahlar tek taraflı susmasın. Öyle bir siyaset konuşsun ki dağdaki kardeşlerimiz gelip düz ovada siyaset yapsın" dedi.

Mehmet Yurin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ne bağlı Marmaracık Beldesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Çorlu ilçe kongresine katıldı. Burada partililere seslenen Buldan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. İktidarın son dönemde Kürtlere karşı baskıları artırdığını iddia eden Buldan, "Başbakan iki gün önce yaptığı konuşmada Kürtler açısından bir final yılının olduğunu ama Kürtlerin avucunu yalayacağını ifade etmiştir. Başbakan’a buradan sesleniyoruz; İşte final, işte halkımız diyoruz. Bu halk ayakta, dimdik ayakta olduğu sürece sana biat etmeyecektir. Önünde diz çökmeyecektir" dedi. Buldan şöyle devam etti:

'Dağdaki kardeşlerimiz gelip düz ovada siyaset yapsın'

"Başbakan Şanlıurfa’daki konuşmasında ’Silahlar sussun siyaset konuşsun’ dedi. Evet biz de ’Silahlar sussun siyaset konuşsun’ diyoruz. Ama silahlar tek taraflı susmasın. Öyle bir siyaset konuşsun ki dağdaki kardeşlerimiz gelip düz ovada siyaset yapsın. Kürk halkının sesini keserek, mücadelesini önleyerek, BDP üzerinde baskılar kurarak, siyasetçilerini içeriye alarak bu ülkeye demokrasiyi getiremezsiniz. Bu halk Tansu Çiller önünde boyun eğmemiş, Kenan Evren’e biat etmemiş bir halktır. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan boyun eğmeyecek, diz çökmeyecek ve biyat etmeyecek bir halktır."

Başbakan Erdoğan’ın ruh halinin bozuk olduğunu, her gün ortaya bir şeyler atarak gündem değiştirmeye çalıştığını iddia eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir bakıyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsediyor, bir bakıyorsunuz idamdan bahsediyor. Biz bu ülkede idamın kaldırılması için boynumuzu vermeye, canımızı vermeye, ölmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyoruz. Siz bu ülkeye idamı sadece Öcalan için getirmek istiyorsunuz. Bizim gündemimizde idamın olmadığını, bu ülkeye bir daha idamın gelmeyeceğini herkisin iyi bilmesi gerekiyor.

Dokunulmazlıklar konusunda biz BDP’li milletvekilleri olarak hiçbir zaman halkımızın yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadık. Söz BDP’li milletvekilleri olunca dokunulmazlıklar gündeme getirilemeye çalışılıyor ne ölümden ne cezaevinden korkmuyoruz."

Konuşmasının ardından Buldan, İstanbul’a gitmek üzere karayoluyla Çorlu’dan ayrıldı.