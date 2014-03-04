BDP'li Buldan: Öcalan'ın sabrı taşarsa vay halinize

BDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan, barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer sayın Öcalan'ın sabrı taşarsa, eğer Sayın Öcalan 'Bu süreçten çekiliyorum' derse o zaman vay halinize" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Suat Deniz’in haberine göre, Iğdır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Bulvarında düzenlenen etkinliğe BDP Grup Başkan Vekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ile partililer katıldı.

Kadınların özgürleşmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Pervin Buldan, "Bundan sonra hiç kimse bizim irademiz dışında, bizim isteğimiz dışında, bizleri mal gibi başkalarına satamayacak. Kendi irademizle evleneceğiz. İsyan ediyoruz. Çocuk yaşta gelinlere isyan ediyoruz. Kendi isteği dışında evlendirilen kadınlara ve kadınları mal gibi satanlara isyan ediyoruz. Kadına yönelik şiddete ve her türlü baskıya isyan ediyoruz" diye konuştu.

AKP'nin iktidarı döneminde kan akmaması ve anaların ağlamaması için tek bir adım atmadığını öne süren Pervin Buldan, barış ve çözüm sürecinin boşa geçmemesi için adım atılması gerektiğine işaret etti. Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Ama ne yazıktır ki bu sürecin üzerinden bir yıl geçti ama AKP tek bir adım atmadı. Kürtler, her türlü baskıya, şiddete, inkara, imhaya rağmen, 'Barış için, özgürlük için ve demokrasi için yola devam' dedik. Şunu hatırlatmak istiyorum: Eğer sayın Öcalan'ın sabrı taşarsa, eğer sayın Öcalan 'Bu süreçten çekiliyorum' derse o zaman vay halinize. Görürsünüz bakalım bu süreci heba etmek ne demektir. Kürt sorunu bu ülkenin tarihi bir sorunu. 100 yılık kangrenleşmiş bir sorunudur. Bu sorunu çözmek kolay olmayacaktır. Süreç başladıktan bir hafta sonra Paris'in göbeğinde 3 siyasetçi kadın yoldaşımız Sakine, Leyla ve Fidan alçakça katledildi. Buradaki amaç sayın Öcalan'ın başlatmak istediği süreci bozmaktır."

Yapılan konuşmaların ardından verilen Kürtçe konserde milletvekilleri Pervin Buldan ile Mülkiye Birtane de sahneye çıktı ve şarkılara eşlik etti.