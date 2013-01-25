BDP'li Buldan: Bir daha Allah İdris Naim Şahin'in yüzünü bize göstermesin

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İçişleri Bakanlığı'ndaki değişikliğe ilişkin, "İdris Naim Şahin bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir, en büyük beladır, ondan kurtulduğumuz için de şükrediyoruz. Bir daha Allah İdris Naim Şahin'in yüzünü bize göstermesin" dedi.



BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kabine değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı. "İçişleri Bakanı da değişti, İdris Naim Şahin'in değişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Buldan, "İdris Naim Şahin'den kurtulduğumuza ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum" diyerek şöyle devam etti:



"Yeni görevlerinde her 4 bakana da başarılar diliyorum. İçinde bulunduğumuz süreç önemli bir süreç. Barış süreci dediğimiz bu süreçte özellikle İçişleri Bakanı'nın görev ve sorumluluğunun çok büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkesin mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabileceği ve Güneydoğu'da barış güvercinlerinin uçurtulacağı sözünü ifade eden Sayın Muammer Güler'in bu süreçte iyi bir sınav vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü bu süreçte barış sürecinde herkes rolünü oynamalıdır. Ve bu rol en fazla İçişleri Bakanı'na düşmektedir.



Biz gazsız, bombasız, müdahalesiz bir süreç istiyoruz. Milletvekillerinin gazlanmadığı, milletvekillerinin coplanmadığı, halkımızın tutuklanmadığı, gözaltına alınmadığı, gazetecilerin, hukukçuların, öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmadığı ve yine sivil toplum örgütlerine baskıların yapılmadığı bir süreç Sayın Muammer Güler'e iyi bir puan kazandıracaktır düşüncesindeyim.



İdris Naim Şahin bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir, en büyük beladır, ondan kurtulduğumuz için de şükrediyoruz. Bir daha Allah İdris Naim Şahin'in yüzünü bize göstermesin. Muammer Güler'de halkımıza takla attırmasın, amuda kaldırmasın, bıraksın gaz bombaları yetim kalsın."