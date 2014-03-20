BDP'li Buldan: 2015 yılı Öcalan'ın özgürlüğüne kavuştuğu yıl olacak

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın 2015 yılında serbest kalacağını iddia ederken "İkinci mektupta sayın Öcalan hükümete ve devlete belli bir süre daha tanıyacak. Bu süre içerisinde hükümet, devlet adım atmasa sayın Öcalan süreçten çekilebilir" dedi.

Suat Deniz'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BDP'li Pervin Buldan, kentte düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, 2015 yılının Kürtlerin yılı olacağını belirterek, "2015 yılı sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuştuğu yıl olacak" dedi. Öcalan'ın ikinci nevruz mektubunu yarın Diyarbakır'da kendisinin Kürtçe okuyacağını belirten Buldan, "İkinci mektupta sayın Öcalan hükümete ve devlete belli bir süre daha tanıyacak. Bu süre içerisinde hükümet, devlet adım atmasa sayın Öcalan süreçten çekilebilir" diye konuştu.

Çevre yolu üzerindeki meydanda düzenlenen nevruz kutlamalarına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Sakık ile Belediye Başkanı Hüseyin Malk da nevruza katıldı. Burada konuşan Pervin Buldan, nevruzun isyan olduğunu, aynı zamanda zalimlere karşı baş kaldırma anlamı taşıdığını bildirdi. Buldan, şöyle konuştu:

"Bugün bu meydanda da gördüğünüz gibi Kürdistan'ın her yerinde, her karış toprağında zalimlere karşı bir direniş var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sayın Öcalan'ın ömür boyu ceza evinde kalmasını insan hakları sözleşmesine aykırı olduğu kararı aldı. Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. O eski defterler meydanlarda halkımız tarafından yırtılacaktır. 2015 yılı Kürtlerin yılı olacak. 2015 yılı bütün siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuştuğu bir yıl olacak. 2015 yılı sayın Öcalan'ın özgürlüğe kavuştuğu bir yıl olacak. Yarın Kürtçe okuyacağım ikinci mektupta sayın Öcalan hükümete ve devlete belli bir süre daha tanıyacak. Bu süre içerisinde hükümet, devlet adım atmasa sayın Öcalan süreçten çekilebilir."

Ağrı Belediye Başkan adayı olan Sırrı Sakık, Kürtlere saldırı düzenleyenlerin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye slogan attıklarını ileri sürerek "Çünkü Mustafa Kemal ve askerleri başta İsmet İnönü, bu topraklarda çok zulüm ettiler. Zannediyorlar ki, yine askeriz dediğimiz zaman Kürtler bizden korkacak. Valla siz Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız bile Kürtler size boyun eğmeyecek. Süleyman Demirel sen bu ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptın. Senin döneminde 3 bin 500 köy yakıldı. 17 bin 500 faili meçhul cinayet oldu. Sen Başbakandın, 'Fırat'ın kenarında bir kuzunuz kaybolsa bunun sorumlusu benim' diyordun. Sen iktidar olduğunda biz katili yakalayıp sana teslim ettik. Jandarma komutanıydı. Sen ise onu terfi ettirdin. Fırat oluk oluk kan aktı. Siz gelin bu kürt halkına karşı işlenen cinayetlerin hesabını verin" diye konuştu.