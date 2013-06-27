BDP’den Adalet Bakanı'na: Tecavüz olayına karışan askeri görevli sayısı kaçtır?

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, Meclis gündemine taşıdığı Bingöl olayına ilişkin, “Tecavüz olayına karışan askeri görevli sayısı kaçtır? Hangi vazife ile görev yapmaktadırlar” diye sordu. Birtane’nin verdiği resmi rakamlara göre, 2011 yılında 8 bin 756 tecavüz davası karara bağlandı. Bunun 2 bin 850'si beraatla sonuçlandı. Mülkiye Birtane’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Uzman çavuş hakkında verilen karar hukuksuzluk

E.A. adındaki 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek suçu ile yargılanan 6 ya da daha fazla uzman çavuş hakkında, tutuksuz yargılama kararı verilmiştir. Bu kişiler şu an görevlerine devam etmekte ve toplum içerisinde dolaşmaktadırlar. Kararın açık bir hukuksuzluk olduğu ortadadır.

2002-2008 arasında 61 bin 469 tecavüz olayı

Bu karar, Türkiye'de tecavüz olaylarının fazla olmasının nedenlerini de açıklar niteliktedir. Çünkü resmi bilgilere göre, 2002-2008 yılları arasında toplamda 61 bin 469 tecavüz olayı yaşanmıştır. Bu tecavüz olaylarına 99 bin 792 kişi karışmış. Bu da yaşanan tecavüz olaylarının çoğunun toplu tecavüz olayı olduğunu gösteriyor. Aynı bilgilere göre 2009-2011 yılları arasında ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu işlenmiştir.

2011 yılında karara bağlanan davalardaki tecavüz suç sayısı 8 bin 756 olmuştur. Bu sayının 2 bin 850'si beraatla sonuçlanmıştır. Yine resmi rakamlara göre, Türkiye'de her gün 22 kadın ve çocuk cinsel tecavüze maruz kalıyor. Yaşanan bu son dava ile ilgili karar, Türkiye'de çocukların ve kadınların maruz kaldığı cinsel tecavüz ve saldırılara karşı yargının tutumunu da ortaya koymaktadır.

-İddialar araştırılıyor mu? Soruşturma ne aşamadadır? Tecavüz olayına karışan askeri görevli sayısı kaçtır? Hangi vazife ile görev yapmaktadırlar?

-Tecavüz suçu ile haklarında dava açılmış bu kişilerin askeri görevli oldukları da dikkate alınarak delil karartma, aileyi tehdit etme ve E.A. üzerinde baskı kurabileceği göz ardı edilmiş olmuyor mu?

-Bakanlık olarak karara itiraz etme, suçun işlenip işlenmediği kesinleşinceye kadar, yargılanan kişilerin tutuklanması için bir girişiminiz olacak mıdır?