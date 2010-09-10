-BDP'Lİ BİRDAL'A SALDIRI BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, partisince Bursa'da düzenlenen ''Rereferandum için Boykot'' mitinginde konuşurken, bir kişinin saldırısına uğradı. Milletvekili Birdal, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de katıldığı mitingdeki konuşması sırasında, kürsünün bulunduğu platformda bulunan bir kişi Birdal'ın yanına giderek, kafa attı. Bunun üzerine alanda bulunan onlarca kişi, saldırganı darbetmeye başladı. Miting alanında bulunan çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanıp saldırganı kalabalığın arasından alarak alandan uzaklaştırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve yaralanan saldırgan, hastaneye kaldırıldı. Olayların yatışmasının ardından Akın Birdal'ın da ayrılmadığı miting, devamında olay çıkmadan sona erdi.