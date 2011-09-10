BDP'li Binici: Kırmızı çizgimiz bir yere kadar

T24

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan 'Şanlıurfa Demokrasi Platformu' üyesi yaklaşık 200 kişi, öğle saatlerinde Ali Şelli Parkı'nda toplandı. Aralarında BDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu grup, 12 Eylül'ün yıldönümü nedeniyle park içerisinde 'Barış çadırı' kurmak istedi. Ancak, polis bu isteği kabul etmedi.Grupta bulunanların bu karara tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma nedeniyle bölgeye takviye çevik kuvvet polisleri ve zırhlı araçlar sevk edildi. Park ve çevresinde geniş önlem alan polislerin ikna ettiği grup, bu kez BDP İl binasının da bulunduğu Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu. Yolun kapatılmadan ve slogan atılmadan yürünmesi konusunda anlaşılmaya varılması ardından grupta bulunanlar yürümeye başladı. Çok sayıda polisin gözetiminde kaldırım üzerinde yürüyen grupta bulunların, 'Baskılar bizi yıldırımaz' ve 'Savaşa hayır barış hemen şimdi' sloganı atması da kısa süreli gerginliğe yol açtı. Polislerin megafon ile kalabalığı slogan atmaması konusunda uyarması üzerine BDP Milletvekili Binici, gruba dönüp elini havaya kaldırarak 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganı attırıp, döndüğü polislere de, 'Ne biçim laf bu?' diyerek tepki gösterdi.Polis eşliğinde sloganlar atarak yaklaşık 2 kilometre yürüyen grup, 20 dakika sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önüne ulaştı. İş merkezi önünde önlem alan çevik kuvvet polisleri kalabalığın önüne set oluşturarak geçişlerine izin vermedi. Milletvekili Binici'nin tepki göstermesi üzerine bir polis amiri, alanda bomba araması yapıldığını belirterek kalabalığın beklemesini istedi. Bu sırada polisler alandaki çöp kutuları ve seyyar satıcıların malzemelerini incelemeye başladı. Ancak aramanın uzaması ve kalabalığın yaklaşık 10 dakika beklemesi üzerine sinirlenen Binici, önünde duran polise, 'Çekil' dedikten sonra, "Ne bomba araması. Bombayı koymuşsan sen koymuşsun. Ayıp, bırak ben gidiyorum" dedi. Binici'nin alana ilerlemesi üzerine kalabalık da peşinden zılgıtlar ve sloganlar eşliğinde yürümeye başladı.BDP Milletvekili İbrahim Binici, gazetecilere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün tutumunu kınadığını belirterek, 1 Eylül'den bu yana kentte özellikle çatışma ortamı yaratılmak istendiğini iddia etti. Açıklama yapma istekleri üzerine binlerce polisin önlerine çıkarıldığını ve çatışma oluyormuş izlenimi uyandırıp, halka saldırılmak istendiğini ileri süren Binici, şöyle konuştu:"Biz halkımızı hiç kimseye ezdirmeyiz. Bu şiddet tutumundan Vali'nin, Emniyet Müdürü'nün derhal vazgeçirilmesini istiyoruz. Eğer bu şiddet yöntemi gelişirse cevapsız kalmayacaktır. Ama ne yazık ki; burada 10 dakikaya yakın kitlemiz bilinçli bir şekilde dolduruluşa getirilip, belki de içimize sızdırılan bazı provokatörlerce kışkırtılmak, çatışma ortamı yaratılmak istendi. Bu tutumu da şiddetle lanetliyorum. Halkımız şiddetten yana olmamıştır. Bu halk eziyet çektiği zaman bile, eziyet çektirdiğiniz gün bile şiddetten yana olmamıştır. Ama bunun bir sınırı var, tahammül sınırımızı aşmak üzereler. Tahammül sınırımız, kırmızı çizgimiz bir yere kadardır. Bu kırmızı çizgimizi aştıkları zaman görecekleri gücü çok iyi biliyorlar."Binici'nin ardından BDP İl Başkanvekili Adnan Etli, 12 Eylül'e ilişkin açıklama yapıp, operasyon ve çatışmaların sona ermesini istedi. 5 dakikalık oturma eylemi yapan gruptakiler daha sonra dağıldı.