BDP’li Bengi Yıldız: Hükümet, yargının mutfağını ele geçiriyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Adalet Komisyonu üyesi BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, HSYK düzenlenmesini “Hükümetin, yargının mutfağını ele geçirmesi’ olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Kanun değişikliği teklifi kabul edilirse, tetkik hakimlerinin bundan böyle Adalet Bakanı tarafından belirleneceğine dikkat çeken Yıldız, “Bu hakimleri normalde Kurul belirliyordu. Şimdi, Adalet Bakanı seçecek. Yargıda, yürütmenin etkinliğinin ne kadar arttığını gösteren bir şey. Oysa, tetkik hakimi, yargının mutfağıdır” dedi.

AKP’nin HSYK teklifinin “Ne kadar objektif bakarsak bakalım, yargının kılcal damarlarına nüfuzdur” diyen Yıldız, “Bu, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Yargıyı yeniden şekillendirme işidir” diyor.

2010 yılı dayatmasının bir benzerinin yaşandığını vurgulayan Bengi Yıldız, Türkiye’nin çağdaş ülkelerden, AB normlarından koparak bir iş yapmasının daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağını vurguladı ve “Yasama- yürütme neredeyse birleşmiş. Şimdi de yargı. Tam bir diktatörlük çıkıyor ortaya. Ama Türkiye dünyadan soyutlanmış bir gezegen değil ki?” ifadesini kullandı.

Bengi Yıldız, disiplin soruşturmasından, teftiş kurulunu seçimine kadar her adımda Adalet Bakanının tek yetkili olduğuna dikkat çekti.