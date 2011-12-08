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Politika

BDP’li belediyede dinleme cihazı bulundu

Iğdır Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü odasında elektrik prizine yerleştirilmiş dinleme...

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Iğdır Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü odasında elektrik prizine yerleştirilmiş dinleme cihazı bulundu. Belediye Başkan Vekili BDP'li Hüseyin Malk, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 



Olay, Iğdır Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünün odasındaki klimanın arızalanması üzerine ortaya çıktı. Çağrılan elektrik görevlisi, prize elektrik gelmemesi üzerine tamir etmek için söktü. Ortam dinleyici ve verici özelliğine sahip sim kartlı SMA 2002 model kibrit kutusundan biraz büyük olan cihaz tutanakla Iğdır Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kamu hizmeti veren bir kurum olduklarını ve izinsiz dinlenmenin etik olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yaklaşık 7 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla belediyeye operasyon düzenlenmiş, İmar ve Şehircilik Müdürü olan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yaşa’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Belediye yetkilileri dinleme cihazının 19 ay önce polisin belediyeyi boşaltarak arama yaptığı sırada yerleştirilmiş olabileceğini iddia etti.

Belediye Başkanı BDP’li Mehmet Nuri Güneş de terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm olmuştu.


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