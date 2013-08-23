BDP'li belediye başkanına saldırı

Siirt'in Eruh İlçesi'nin altyapı işlerini yapan taşeron Ahmet Dayanan ve 3 oğlu, yaptıkları işin İller Bankası yetkilileri tarafından beğenilmeyerek teslim alınmamasından sorumlu tuttukları BDP'li Belediye Başkanı Melik Oktay'a saldırdı.

Eruh İlçesi'nin altyapı işlerini yürüten taşeron Ahmet Dayanan ve 3 oğlu, bugün sabah saatlerinde belediye binasına gelerek BDP'li Başkan Melik Oktay ile konuşmaya çalıştı. Yaptıkları bir işin İller Bankası görevlilerince beğenilmediğini ve bu yüzden hakedişini alamadığını belirten Ahmet Dayanan ve 3 oğlu, olaydan sorumlu tuttukları Belediye Başkanı Melih Oktay'la tartıştı. Belediye binası önünde gerçekleşen tartışma sırasında Başkan Oktay, iddiaya göre elindeki cep telefonunu taşeron Ahmet Dayanan'a fırlattı. Bunun üzerine Dayanan'ın yanında bulunan 3 oğlu da Başkan Oktay'a saldırarak dövdü.

Belediye çalışanlarının araya girmesiyle kavga büyümeden önlenirken, daha sonra her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine Belediye Başkanı Melik Oktay ve Ahmet Dayanan ile 3 oğlu, karakola giderek ifade verdi. İfadeler sonrasında Başkan Oktay serbest bırakılırken, Ahmet Dayanan ve 3 oğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.