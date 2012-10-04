BDP'li Baydemir: Diyarbakır'ın ve bölgenin kurtuluşu barıştadır

Diyarbakır'da Yerel Gündem 21 Kent Konseyi'nce başlatılan '2013 Diyarbakır Surları Yılı Olsun' kampanyasının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "Diyarbakır ve bölgenin kurtuluşu barıştadır" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyi tarafından ’2013 Diyarbakır Surları Yılı Olsun’ kanmpanyası başlatıldı. Diyarbakır Surları’nın korunması ve restore edilmesini amaçlayan proje çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ’na gönderilmek üzere imza kampanyası da başlatıldı. Kampanyanın ilk imzasını atan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir , tanıtım amacıyla Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenledi.

'Diyarbakır surlarında restore edelilim'

Diyarbakır’ın binlerce yıldan bu yana kendini koruyan surlarının, son 100 yıldan bu yana koruyamadığını belirten Osman Baydemir, şunları söyledi:

"Gelin Diyarbakır Surlarını restore etmek, Dünya Kültürel Miras Listesi’ne taşımak hepimizin ortak gayesi olsun. Bugün böylesi bir startı verelim. Son 12 yıllık yerel yönetimler deneyimimizde, Diyarbakır surları ve kültürel mirasının geleceğe taşınması birinci derece önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Surları korumak, restore etmek, geleceğe taşımak, bilinçle birlikte kaynağı da gerektiriyor. Tam bu noktada bir eşgüdüme ihtiyaç var. Surların korunması için kapısını çalmayacağımız tek bir mekanizma yoktur. 2013 yılı Diyarbakır surlarının yılı olsun. Surlar hak ettiği ilgiyi görürse, hak ettiği kaynakla restore edilirse, yılda en az 3 milyon turisti hak ediyor. Bu da Diyarbakır’da ve bölgemizde yoksulluk ve yoksunluğun ortadan kaldırılması demektir. Turizm aynı zamanda bir barış projesidir. Karşılıklı tanıma, farkındalık yaratma, farklılıklara saygı gosterme projesidir. İnançlar arası saygı projesidir. Kültürler etnik kimlikler arası bir birini tanıma ve saygı gösterme projesidir. Diyarbakır’ın ve bölgenin kurtuluşu bana göre barıştadır." (radikal.com.tr)