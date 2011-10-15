BDP’li başkanlar görevlerinden uzaklaştırıldı

T24 - KCK operasyonunda tutuklanan BDP'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.





İçişleri Bakanlığı, PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik Şırnak'ta 21 Eylül'de başlayan operasyonlarda tutuklanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini görevlerinden uzaklaştırdı.



İçişleri Bakanlığından Belediyelere gönderilen resmi yazıda, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi uyarınca 'geçici tedbir' kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırılan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin isimleri şunlar:



Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, hakkında yakalama kararı bulunan Uludere Belediye Başkanı Şükran Sincar, Aralık 2009'da tutuklanan Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Piruz Üstün, Şırnak Belediyesi Meclis Üyeleri Gurbet Balık, Abdulaziz Bilgi, Aydın Pusat, Maruf İke, Ayşe İrmez, Zeynep İnan, Mehmet Selim Basan, Cemil Yorgun, Mehmet Çakan, Yahya Barınç, Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kunur, Silopi Belediye Meclis Üyesi Serhat Sevişoğlu, Temel Tanrıkulu ve Abdulaziz Tanrıkulu, Cizre Belediye Başkanvekili Mehmet Sacı, Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur, Cizre Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Adem Gölce İke, Cizre Belediye Meclis Üyesi yedek üyeleri Reşit Gün, Basri Ertene, 2009 yılında tutuklanan BDP Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Emin İrmez ile 21 Eylül'de Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tutuklanan BDP il genel meclis üyeleri Ali Aktaş, Hasan Atak ve Sarya Ölmez'in yanı sıra haklarında arama kararı çıkartılan BDP Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Leyla Birlik ve BDP Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Sıtkı Demir.





