BDP'li Baluken: Yargı tecavüzcüleri neden koruyor?

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP Grup Başkanvekili, Bingöl Milletvekili Dr. İdris Baluken, TBMM’de yaptığı konuşmada Bingöl’deki tecavüz zanlısı 8 askeri personelin Bingöl’de görevlerinin başında olduğunu söyledi. Baluken, zanlılar hakkında idari soruşturma, açığa alınma ya da sözleşmelerinin iptal edilmesi gibi bir süreç işletilmediğine dikkat çekti.

Baluken’in konuşması şöyle:

Olay Kürt kadınlarını aştı

Bingöl halkı bir haftadır, on gündür hepinize sesini duyurmaya çalışıyor. Bingöl halkını da aşacak şekilde Kürt kadınlarının tamamı bir haftadır, on gündür sokaklarda, alanlarda Kürt kadınına, Kürt çocuklarına yönelik bu taciz ve tecavüz politikalarına karşı en güçlü şekilde duracaklarının mesajını vermeye çalışıyor. Olay Kürt kadınlarını da aştı, Türkiye kadın hareketlerinin de tamamı bu olayla ilgili ortaya çıkan durumdan dolayı her yerde ses vermeye, ses çıkarmaya, destek olmaya ve bu dayatılan tecavüz politikalarını boşa çıkarmaya çalışıyorlar ama hâlâ AKP hükümetinin bu kararın altında imzası bulunun bakanlarından tek bir açıklama duymadık.

Bingöllü olunca mı ses çıkmıyor?

Bu 8 uzman çavuş jandarma bünyesinde çalışıyorlar ve biz içişleri bakanıyla görüşmemize rağmen, Bingöl valisiyle görüşmemize rağmen, hâlâ haklarında bir idari soruşturmayla açığa alınma ya da sözleşmelerinin iptal edilmesi gibi bir süreç işletilmedi, bir karar verilmedi ve içişleri bakanının bu konuyla ilgili tek bir cümlesine biz tanıklık etmedik. Bu 8 uzman çavuşu tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakan mahkemelerin bağlı olduğu adalet bakanlığından, adalet bakanından konuyla ilgili tek bir cümle duymadık ve hepsinden önemlisi, başbakandan bu konuyla ilgili, bu yapılan zulümle ilgili, Bingöl halkına dayatılan bu onursuzlukla ilgili tek bir cümle, tek bir kelime duymadık. Başbakan, Gezi Parkı direnişi boyunca, yaklaşık iki hafta boyunca başörtülü bir kadın kardeşimize yapılan zulmü kamuoyuna teşhir etti. Defalarca, bunun üzerinden miting alanlarında, çıktığı her platformda halka şikâyet eden bir konumda bulundu. Şimdi, başörtüsünün altındaki E.A. olunca, Bingöllü bir genç olunca, bir Kürt olunca mı başbakanın sesi çıkmıyor? Bir tek cümle duymamamızın sebebinin ne olduğunu başbakanın, adalet bakanının, içişleri bakanının bir an önce açıklaması gerekiyor.