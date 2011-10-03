-BDP'li Baluken: İddialar gerçek dışı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı İdris Baluken, BDP'li belediyelerle ilgili iddiaların asıl hedefinin partinin ortaya koyduğu özgür, demokratik yerel yönetimler modeli olduğunu savundu. Baluken, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''BDP'yi ve BDP'li belediyeleri zan altında bırakan gerçek dışı iddialarda bulunduğunu'' savundu. BDP'li belediyelerin bazı Alman vakıflarıyla kredi sözleşmesi imzaladığı, bu kredilerin terör örgütü PKK'ya aktarıldığı, devletin Hakkari Belediyesi'ne aktardığı paranın başka amaçlar için kullanıldığına dair iddiaların hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmadığını ileri süren Baluken, BDP'li belediyelerin, iddia edildiği gibi Alman vakıflarından değil, Alman Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Ajansı'ndan altyapı projelerinde kullanılmak üzere bir kısmı hibe, bir kısmı da geri ödemeli kredi aldığını kaydetti. Bu işlemlerin Hazine ve DPT'nin denetiminde yapıldığını belirten Baluken, ''terör örgütü PKK'ya BDP'li belediyelerden para aktarıldığı yönünde kamuoyunu tatmin edecek hiçbir belgenin ortaya konamadığını'' öne sürdü. ''Devletin Hakkari Belediyesi'ne 17 trilyon aktardığı ve bu paranın farklı amaçlarla kullanıldığı'' iddiasını da yalanlayan Baluken, 2010 yılı itibariyle Hakkari Belediyesi'nin bütçesine 13,5 trilyon gibi bir kaynak tahsis edildiğini, bunun 2,8 trilyonunun İller Bankası tarafından kesildiğini, geri kalanın ise Hakkari Belediyesi'ne aylık ödemeler şeklinde aktarıldığını kaydetti. Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde örgüt elemanlarının çalıştırıldığı, bu elemanların eşbaşkan yetkisinde oldukları iddiası da tamamen asılsızdır.'' Baluken, iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını da bildirdi.