BDP'li Baluken: AKP, CHP ve MHP’nin taleplerimize karşı dirençleri var

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

BDP’nin yeni Grup Başkanvekili, Bingöl Milletvekili İdris Baluken, 1 Ağustos tarihinde yeniden toplanacağı açıklanan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda BDP’yi masadan kaldırmaya yönelik üç partinin hamlelerde bulunduklarına iddia etti. “AKP, CHP ve MHP’nin taleplerimize karşı dirençleri var” diyen Baluken’e göre, “Söz konusu Kürtler ve hakları olursa, üç partinin refleksleri aynı oluyor” dedi. Baluken, “CHP, diğer siyasi partilerle tecridin insanlık suçu olduğunu reddediyor. Tecride karşı çıkan bir sosyal demokrasi anlayışı olur mu?” diye sordu.

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’dan boşalan koltuğa oturan Baluken, T24’e, yeni yasama yılı, Anayasa ve CHP’nin Kürt sorununa ilişkin sonuca bağlanmayan adımlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Baluken, soğukkanlı, sakin ve yeri geldiğinde uzlaşmacı kimliğiyle tanınıyor.

‘Hasip de yapar, başkası da’

Grup başkanvekilliği konusunda özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını söyleyen Baluken, “Hasip de yapar, ben de, bir başkası da... Eğilim yoklamasından ben çıktığım için öyle” dedi. Baluken ancak, yeni yasama yılında BDP muhalefetinin önüne geçecek hareketlerde bulunmamaya dikkat edeceğini söyledi.

Baluken’e göre, geçtiğimiz yasama yılının yüksek gerilim hattında devam edeceğinin işareti 12 Haziran seçimlerinden hemen sonra verildi. Tutuklu milletvekillerinin bırakılmaması, Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi, AKP’nin Kürt sorunu konusunda izlediği politikalar siyasal zemini çözümsüzlüğe yöneltti.

‘Anayasa bir toplumsal sözleşme’

BDP olarak sonuna kadar Anayasa masasından kalkmama düşüncesinde olduklarını anlatan Baluken, “Toplumsal bir sözleşme olarak görüyoruz. Halkın beklentilerini içine alan bir sözleşme. Ancak, son toplantı ve daha önceki toplantılarda olduğu gibi BDP’nin bütün taleplerine direnç ortaya koyan MHP, CHP ve AKP var. Masadan kalkmamız için hamleler de bulunuyorlar. Bu tür taktikler var” dedi.

‘Anayasa sadece Türkler için’

“Anayasayı biz sadece Türkler için yapıyoruz” anlayışına izin vermeyeceklerine dikkat çeken Baluken, BDP’nin STK’lar ve aydınlarla bir anayasa konferansı düzenleyeceklerini, mevcut durum ve siyasal partilerin tutumlarını ve beklentilerini tartışmaya açabileceklerini söyledi.

Baluken, düzenlenecek konferansta, Anayasa konusunda AKP ve diğer partilerin izledikleri yolun de teşhir edilme fırsatı yaratacağını hatırlattı. Baluken şöyle konuştu:

“Söz konusu Kürt hakları olursa refleks aynı oluyor. Son toplantılarda gündeme gelen tecridin insanlık suçu olduğuna ilişkin madde de CHP diğer siyasi partilerle hareket etti. Tecridin insanlık suçu olduğuna karşı çıkan bir sosyal demokrasi anlayışı olur mu?”

‘Kim Kürt sorununu çözeceğim derse’

CHP’nin Meclis’te Kürt sorunu için attığı adımlarla ilgili Baluken, “Biz, CHP’ye elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız dedik. Kanun durması, anaların ağlamaması için sunulacak çözüme destek veririz. Ama CHP’nin projesinin Kürt sorununu çözen bir reçete olmadığını gördük. Siz, soruna, ‘terör sorunu’ tanımıyla yola çıkarsanız baştan teşhiste hata var demektir” dedi.

Baluken, bu sorunu çözmek için çaba gösteren herkese kapılarını açık olduğunu, CHP’ye kapıyı kapatmadıklarını vurguladı.