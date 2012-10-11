BDP'li Ayla Akat'a soruşturma

BDP tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösteride basın açıklaması yapan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 6 Ekim Cumartesi günü BDP tarafından Şafak Mahallesi'nde izinsiz düzenlenen gösteride basın açıklaması yapan Akat hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca soruşturma başlatıldı.

Akat, konuya ilişkin açıklamasında, bir siyasi partinin görüşünü kamuoyuna açıklama özgürlüğünün olduğunu belirterek, “Bunun sınırlaması yoktur. Bunun tek sınırı kamu güvenliğini tehlikeye düşürmemektir.Asıl olan temel hak ve özgürlüklerin önünü açmaktır” dedi.