BDP'li Aydoğan: Bu bahar çok kötü, çatışmalı geçecek



T24 - Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde mitinge katılan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, İmralı'da Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını, bu tecride yönelik hukuksal kanun tasarısının Meclis'e getirilmek istendiğini söyledi.





Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan İmrağ'ın haberine göre; Aydoğan, "İmralı’ya yönelik bu tecride hukuksal kılıf uydurmaları takdirde bu bahar çok kötü geçecek, çok çatışmalı geçecek. Ölen yaşamını yitiren sadece Kürt gençleri olmayacak, Türkiye gençleri, Türkiye halklarının emekçi çocukları da bu baharda bu çatışmalarda yaşamını yitirecek" dedi. Mitingin ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup polis tarafından gaz bombası kulanılarak dağıtıldı.





'Şırnak özerk cumhuriyettir'



Kendilerine Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) adını veren grup Cizre’de, ’Öcalan’a özgürlük, siyasi soykırıma son’ adı altında miting düzenledi. BDP ilçe binası önündeki mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Mitingde konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, KCK soruşturmasında tutuklama ve gözaltılara tepki gösterdi. Aydoğan, "AKP hükümeti 2009’da yine 12 Haziran 2011 seçimlerinde siyaseten yapamadığını, siyaseten başaramadığını, KCK adı altında yürüttüğü operasyonlarla başarmaya çalışıyor. Ancak avuçlarını yalayacaklar.



Çünkü iki sene sonra yine seçimler geliyor. İstedikleri kadar operasyonlar yapsınlar, istedikleri kadar insan tutuklasınlar, bütün Cizre’yi mi tutuklayacaklar. Bizde diyoruz ki gücünüz yeterse gelin serhildanlar kenti Cizre’de herkesi tutuklayın bizde sizi görelim. Şırnak’ı bilindiği gibi hükümet özel bölge ilan etmişti. Şırnak’a yönelik özel planlamaları vardı ve planlarını hayata geçirdiler. Tek bir belediye başkanını dışarıda bırakmayarak. Bizde Şırnaklılar olarak diyoruz ki, topumuzu da alsanız başaramayacaksınız. Çünkü Şırnak özerk cumhuriyettir ve bu cumhuriyeti ele geçiremeyecekler" dedi.



Aydoğan, bütün yaşananların bileşkesi olduğunu, son noktanın da İmralı’da Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit olduğunu iddia etti. Bu baharın ne getireceği, ne götüreceğinin bilinmediğini söyleyen Aydoğan, şöyle dedi:



"Eğer bu baharda bütün Türkiye halkları gerçekten mutlu yaşamak istiyorsa, çatışmasız bir bahara girmek istiyorsa, meclis’e getirmeye çalıştıkları kanun tasarısını genel kurula getirmesinler. Getirdikleri durumda yani İmralı’ya yönelik bu tecride hukuksal bir kılıf uydurmaları takdirde bu bahar çok kötü geçecek, çok çatışmalı geçecek.



Ölen, yaşamını yitiren sadece Kürt gençleri olmayacak, Türkiye gençleri, Türkiye halklarının emekçi çocukları da bu baharda bu çatışmalarda yaşamını yitirecek. Biz bu kaygıyı yaşıyoruz. AKP hükümeti, bizim kaygılarımızı sizde taşıyın. Bizim kadınlar olarak sizlere yapmış olduğumuz uyarıları lütfen kaale alın. Artık bu ülkenin çocukları ayrım yapmaksızın söylüyorum Kürt çocukları,Türk çocukları, Lazı, Çerkezi artık bu ülkedeki Kürt sorunun çözümsüzlüğü nedeni ile tek biri dahi yaşamını yitirmesin."





Olaylar çıkacak



Mitingin ardından Cudi ve Nur mahallelerinin ara sokaklarında toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup İdil Caddesi üzerinde korsan gösteri yapmak istedi. Zırhlı araçlarla önlem alan polis, grubun dağılmasını isteyerek, ’Yaptığınız yasa dışı bir eylemdir, dağılın. Dağılmadığınız takdirde gaz kullanılarak dağıtılacaksınız’ anonsunu yaptı. Dağılmayıp gösterilerini sürdüren gruba polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. Müdahale ile dağılan göstericiler ara sokaklar kaçtı.







