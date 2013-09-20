BDP’li Altan Tan: Yeni anayasa fiilen rafa kalkmış bulunuyor

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Şu an fiilen yeni anayasa rafa kalkmış bulunuyor" ifadesini kullandı.

BDP'li Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Meral Danış Bektaş, Altan Tan ve Bengi Yıldız BDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa yapım sürecinin Türkiye'nin gündemindeki en önemli maddelerden biri olduğuna dikkat çeken Bektaş, Anayasa çalışmalarının kötü gittiğini vurgulayarak, "Türklük dışında başka etnik kimlik, dil ve inançların kabulü, temsili ve aidiyeti meselesine gelince aslında maalesef bir birleşme görüyoruz" diye konuştu.

CHP ve MHP ayrılma niyetinde değil

Seçimlerden önce bütün partilerin kamuoyuna anayasa sözü verdiğini hatırlatan Tan ise, "En fazla söz veren Başbakan Recep Tayip Erdoğan oldu. Bugün geldiğimiz noktada CHP ve MHP laikçi Kemalist ulus devlet anlayışından bir milim bile ayrılma niyetinde değiller. Ellerinden gelse 82 anayasası üzerine 2103 yazıp tekrar Meclis'e getirecekler. Bunun aksi söz konusudur diyorlarsa zabıtlar ve ses kayıtları var.

Ne şiş yansın ne kebap

AK Parti ise ne şiş yansın ne kebap mantığı ile ve özellikle kendi içinde 50'ye yakın MHP zihniyetindeki milletvekilinin tepkisinden çekinerek bu işleri seçimlerden sonrasına bırakma niyetindedir. 'Bu 3 seçimi kazasız belasız atlatayım, ondan sonra bakayım' ondan sonrası içinde bir duruş yok. Sayın Başbakan defalarca biz kendi anayasa paketimizi eğer bir uzlaşma çıkmasa meclise getireceğiz demesine rağmen şu an fiilen de böyle bir niyetten, böyle bir paket getirme fikrinden uzaklaşmış bulunuyor. Fiilen bu yeni anayasa rafa kalkmış bulunuyor. Bunu kamuoyunun net bir şekilde bilme mecburiyeti vardır." dedi.