BDP’li Altan Tan: AKP, Anayasa’da tabiri caizse çamura yattı

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun zabıtlarının açıklanmasını istedi. “AKP yeni bir anayasa yapmaktan vazgeçti ve masadan kalktı. Tabiri caizse çamura yattı “ diyen Tan, “Bu eski Türk filmlerinde bu tiplere çok rastlanılıyordu. Evlenmek vaadiyle kandırmak ve yarı yolda bırakmak. Daha ötesine söylemeyeyim" diyerek bir benzetmede bulundu.

‘AKP’nin manevrasına niye alet oluyorsun’

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i eleştiren Tan, “Ben ne yapayım, benim başka rolüm yok diyorsunuz. O zaman halka hakikatleri söyleyin. Buradan dörtlü mutabakat çıkmayacağını bilmiyor muydunuz? AK Parti'nin bu manevrasına niye alet oluyorsunuz?” dedi.

AKP’nin taslağını Meclis'e getirmesi durumunda BDP'nin gerekli desteği sağlayacağını söylediğini vurgulayan Tan, “AKP, bundan vazgeçti, topu taca attı. Doğru düzgün bir anayasayı Meclis'e getirmek yerine çamura yattı. Şimdi bu söylenenlerin ise tamamı hilafı hakikattir. Siyaseten halk kandırılmıştır, oyalanmıştır” dedi.