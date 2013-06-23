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Politika

BDP'li Aksoy: Süreç geri dönerse ben de dağa çıkarım

BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, çözüm sürecine ilişkin olarak, 'Süreç geri dönerse hepimiz bunun altında kalırız' dedi

23 Haziran 2013 15:28

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından İzmir’de düzenlenen mitingde konuşan BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, “Süreç geri dönerse inanın ben de dağa çıkacağım. Bu bir tehdit değil. Herkes aklını başına toplamalı ve bu süreci desteklemelidir” dedi.

Bornova Stadyumu’nun önünde toplanan BDP ve çeşitli parti ve sivil toplum örgütü üyeleri, yolu trafiğe kapatarak Kürtçe ve Türkçe sloganlar eşliğinde Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Burada polis kontrolünden geçerek alana alınan grup, miting alanında müzik eşliğinde halay çekip, sloganlar attı.

Mitingde konuşan BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, çözüm sürecine ilişkin olarak, “Süreç geri dönerse hepimiz bunun altında kalırız. Sürecin geri dönmesinin anlamı ne kadar devrimci, demokrat Kürt varsa, ne kadar Türkiye’de devrimci güç varsa hepsinin cezaevlerine girmesi demektir. Onun için çok söylüyorum, süreç geri dönerse emin olun ben de dağa çıkacağım. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Çünkü göz göre göre insanların ölmesine kimse göz yumamaz. Şimdi kimse bunu şöyle anlamasın; kimseyi tehdit etmiyorum. Bu bir tehdit değil. Herkes aklını başına toplamalı ve bu süreci desteklemelidir” dedi.

Kalabalık, konuşmanın ardından dağıldı.

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