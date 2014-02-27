BDP'li Aksoy: Çankaya'daki ile Ağrı'da, okuyan çocuk eşit mi?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘dershane’ düzenlemesi üzerinde söz alan BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, eğitimdeki eşitsizlikleri çarpıcı örneklerle anlattı. Aksoy, "Ankara Çankaya'da eğitim gören bir çocuk ile Ağrı'da, Hakkâri'de, Şırnak'ta bir okulda eğitim gören çocukların eşit koşullarda eğitim aldıklarını kim öne sürebilir” dedi.

Aksoy’un TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşması şöyle:

Türkiye'nin son yıllarda katıldığı uluslararası karşılaştırma çalışmalarında, PISA'nın çalışmalarında, özellikle aynı tür ve düzeydeki okullar arasındaki bölgesel eşitsizlikler açıkça görülmektedir. Okulların ortalama başarı puanları açısından değerlendirildiği zaman, bölgesel eşitsizliğin iki yılı bulduğu da görülmektedir.

Bu duruma ek olarak, özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde ve illerde, bir devlet politikası olarak yıllardır düşük nitelikli eğitimin sürdürüldüğü, önceliğin öğrencinin akademik başarısına değil asimile süreçlerine verildiği, ana dillerinin yok sayıldığı, ağırlıklı olarak deneyimsiz eğitim emekçilerin gönderildiği bilinmektedir.

Bu politikalarla bölge okullarında eğitimin niteliği düşürülerek, Kürt öğrencilerin bir üst eğitim düzeyine geçmeleri, daha nitelikli eğitim alabilmeleri önüne engeller çıkarılmaktadır. Bu durum, uluslararası karşılaştırma çalışmalarından da açıkça anlaşıldığı üzere, bölgeler arası derin eşitsizliklerin doğmasına neden olmuştur. Bu nitelik farklılıkları ve eşitsizliklerin etkisini azaltmak için özellikle sosyoekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerde yaşayan öğrenciler destekleyici eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Yani, şimdi, Ankara Çankaya'da eğitim gören bir çocuk ile Ağrı'da, Hakkâri'de, Şırnak'ta bir okulda eğitim gören çocukların eşit koşullarda eğitim aldıklarını kim öne sürebilir? Keza, bırakın Ağrı'yı, Hakkâri'yi, Şırnak'ı, o kadar uzağa da gitmeye de gerek yok, zaten onlar üvey evlat kabul ediliyor, Ankara'nın varoş semtlerine gidin bakın, Mamak'a gidin, Türközü'ne gidin, Şentepe'ye gidin, Şentepe Mahallesi'ne gidin, oradaki farklılıkları göreceksiniz. Arada çok fark var şüphesiz. Peki, tüm bu eşitsizliklere rağmen, sınav sistemli eğitim sistemini de kaldıramıyorsunuz, o hâlde bu çocuklar arasındaki farkı siz nasıl kapatacaksınız? Bu konuda bir düşünceniz var mı? Bu anlamda dershanelerin kapatılması desteklenmekle birlikte aynı tür ve düzeydeki eğitim kurumları arasındaki nitelik farklılığından dolayı sadece yerel yönetimlere kamu hizmeti niteliğinde okulu destekleyici eğitim-öğretim amaçlayan belediye kursları açma yetkisi belediyelere verilmelidir.