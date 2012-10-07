BDP'li Akat: Seçimlere HDK ile girebiliriz

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) partileşmek için tüzüğünü hazırladığını ve önümüzdeki günlerde bu süreç için başvuracağını belirterek, "Belki önümüzdeki seçimlerde HDK bloğunun desteği ve adı altında seçimlere girebiliriz" dedi.

Arif Arslan'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; HDK’nın Batman İl Meclisi, kuruluşunu kamuoyuna duyurdu. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapılan HDK’nin meclis kuruluş toplantısına BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, BDP İl Başkanvekili Ayşe Ağılgat, İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Ayiş ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. BDP eski il başkanı Saadet Becerikli, Dr. Mahmut Çiftçi, Kent Konseyi eski Başkanı Süleyman Noyan, Vildan Ergül Tileği ve Avukat Leyla Arak’tan oluşan HDK il meclis divanı adına konuşan Leyla Arak, her inanç, dil ve kültürden halkları savaş tezkeresine karşı durmaya çağırdıklarını söyledi.

Batman Milletvekili Ayla Akat, HDK’nın oluşumuyla heyecanlandıklarını ve partileşmek için tüzüğünü hazırladığını ve önümüzdeki günlerde Yargıtay’a başvuracağını söyledi. Akat, "Önümüzdeki seçimlerde HDK blok desteği ile seçimlere girebiliriz. Bunun tartışmasını arkadaşlarımız ile yapıyoruz. BDP bloğunun son seçimlerde aldığı başarıyı hazmedemeyen bir zihniyet, soykırım iddianameleriyle partimizin üzerine geldi. HEP’ten DEP’e, DEHAP’tan BDP’ye kadar siyasi soykırım uygulanıp partilerimiz etkisizleştirilmeye çalışıldı. Biz yine de çözüm projeleriyle kamuoyunun önüne çıkıyoruz" dedi.

Yeni çözüm projesi olarak gündeme getirdikleri demokratik özerklik projesinin Türkiye’nin her yeri için geçerli olduğunu söyleyen Ayla Akat, "Katı merkezli yönetimle artık ülke yönetilmez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Merkezden yönetilemeyecek bir mesele halini alan bu sorunun tek çözümü demokratik özerklik projesidir. Üstelik bu proje sadece bölge için değil, Türkiye’nin tamamı için öngörülen bir modeldir. HDK’nın kadın ve gençlik meclislerimizle Türkiye’de farklılıkların sesi olmaya kararlıyız" dedi.