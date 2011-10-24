-BDP gensoru önergesini geri çekti TBMM (A.A) - 24.10.2011 - BDP, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesini geri çekti. Kaplan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, zor ve acı günler yaşandığını belirtti. Van depremi nedeniyle Türkiye'nin büyük ortak bir acıyı yaşarken Meclis gündemini gensoru ile meşgul etmek istemediklerini belirten Kaplan, ''Yaraları sarma, dayanışma zamanı. Bugün Meclis Başkanlığına başvurarak gensoru önergemizi geri çektik. İleride deprem eksikliklerini de içeren, güncelleyen bir konuda, farklı zamanda gündeme getiririz'' dedi. Çarşamba günü de genel görüşme yapılacağını anımsatan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak, Hükümetin bakanlarının Van'da görev başında olması, yaşadığımız koşular dikkate alındığında, Türkiye'nin en önemli gündemini, son çatışmaları, Kürt meselesini, barışçıl çözümleri konuşabilmenin de sağlıklı ortamının şu an itibariye oluşmadığını düşünerek grubumuz adına eğer diğer gruplar da uygun görürse genel görüşmenin de haftaya ertelenebileceğini Sayın Meclis Başkanı'na ifade ettik. Sayın Meclis Başkanına yarın için bir Danışma Kurulu isteyebileceğimizi ifade etti ama biz zaman önemli dedik ve Meclis Başkanı'na, şu an itibariyle diğer gruplarla konuşarak önerimizi iletebileceğini söyledik. Sayın Meclis Başkanı da bunu uygun gördü ve diğer gruplarla görüşecektir.''