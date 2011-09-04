-BDP Genel Başkanlığına Demirtaş önerildi ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - BDP 2. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa Selahattin Demirtaş, Eşbaşkanlığa da Gültan Kışanak önerildi. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongrenin divan başkanlığını Osman Özçelik yaptı. Divan arkasında büyük boy Türk bayrağı ile BDP bayrağı dikkati çekerken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterlerin açılmasına organizasyon komitesi izin vermedi. Buna karşılık bazı partililerin Öcalan posteri salladıkları ve lehine slogan attıkları gözlendi. Kongreyi BDP'li eski ve yeni parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve yabancı ülkelerin temsilcileri izledi. Kongrede kayıtlı yaklaşık bin 170 delege, blok liste ile Parti Meclisi üyelerini seçecek. Saygı duruşundan sonra kongrenin açılış konuşmasını yapan Eşbaşkan Hamit Geylani, ilköğretim okullarında okutulan ''And''ın, ''Varlığım Türk varlığına armağan olsun'' dizelerini eleştirdi ve bunun ırkçı politikanın bir ürünü olduğunu savundu. Diğer Eşbaşkan Filiz Koçali ise devletin, terör örgütü PKK ile arasındaki mesafeyi kapatması gerektiğini, BDP'nin de bu mesafeyi kapatmak için çalıştığını ifade etti. Divan Başkanı Özçelik, BDP Genel Başkanlığına Selahattin Demirtaş ve Eşbaşkanlığa da Gültan Kışanak'ın getirilmesine yönelik önergeyi okuduktan sonra söz konusu ikiliyi sırayla kürsüye davet etti. Demirtaş, konuşmasında, ''Demokratik Özerklik'' olarak tanımladıkları yönetim ve toplumsal örgütlenme modelini, ulaşabildikleri her yere inşa edeceklerini bildirdi. Selahattin Demirtaş, her arkadaşının kendi anadilini çok iyi öğrenirken diğer dilleri de öğrenmek için çaba göstermesini istedi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi ile yeni bir oyun tezgahlandığını, Öcalan'ın idamı ile Türkiye'de bir iç savaş çıkarılmasının amaçlandığını savunan Demirtaş, böylece Büyük Ortadoğu Projesi'nin adım adım hayata geçirilmek istendiğini söyledi. Bu planın başarıya ulaşamamasının ardından 2002 seçimleri ile planın AK Parti hükümetlerine devredildiğini ileri süren Demirtaş, bütün çabasına karşın AK Parti'nin, Kürt hareketini tasfiye edemediğini belirtti. -"Süreç devam etmeli" Savaş ve şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti: ''Yüz yıl daha savaşılsa çözüm yine siyasetle olacaktır ve er ya da geç Kürt halkı da diğer farklı kesimler de bütün haklarına kavuşacaktır. Buradaki maharet bu dakikadan itibaren hiç kimsenin burnu dahi kanamadan sorunu çözme gücünü göstermektedir. Yaşamını yitiren askere de polise de gerillaya da sivile de yazıktır. Hepsi de ana baba evladıdır ve bu sorunda onların paylarına düşen şey maalesef ki bedellerin en ağırıdır. Çok zorlu ve kanlı bir sürece doğru göz göre ilerlerken hiçbir siyasetçi buna izleyici kalamaz. Bu nedenle acil olarak müzakere öneriyoruz. Barış konusunda Sayın Öcalan ile başlatılan süreç kaldığı yerden devam etmeli ve hükümet kendisine sunulan protokollere cevap vermelidir. İmralı'daki hukuksuz tecrit derhal sonlandırılmalıdır. Haftalardır yaptırılmayan avukat ve aile görüşmelerinin yanı sıra sivil heyetlerin İmralı'ya gidişine izin verilmelidir.'' Hükümetin askeri operasyonları, PKK'nın da eylemlerini durdurmasını isteyen Demirtaş, PKK'yi dağa çıkaranın BDP değil, devletin hatalı politikaları olduğunu savundu ve BDP'nin, devletin bu hatalı politikalarını düzeltmesine yardımcı olarak PKK'nın dağdan inişini sağlayabileceğini belirtti.