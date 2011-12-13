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Politika

BDP’den terörün finansmanı düzenlemesine muhalefet şerhi

Yasadaki terör tanımı, mal varlığını...

13 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

BDP, İçişleri Komisyonu'nda görüşülen Terörün Finansmanının Engellenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı'na muhalefet şerhi koydu. Terör tanımı, mal varlığını dondurmaya ilişkin maddeler şerh gerekçesini oluşturdu. BDP, “BM sözleşmesinin ruhuna ve aslına sadık kalınması gerekmektedir" dedi.


BM sözleşmesinde ‘terör’ tanımı açık

Tali komisyon sıfatıyla İçişleri Komisyonu’nda görüşülen yasaya BDP’den 5 maddelik muhalefet şerhi  konuldu. İstanbul Milletvekili Sırır Süreyya Önder, komisyona muhalefet şerhini ve gerekçelerini  gönderdi. BM Sözleşmesi’nde, ‘terör’ kavramıyla ne kastedildiğinin açık olarak tanımlandığına dikkat çeken BDP’li Önder, komisyonun önüne gelen tasarıda iç mevzuattaki terör suçu tanımlara atıfta  bulunulduğuna dikkat çekti.

Önder, “Zaten sorunlu olduğu ve değiştirileceği hükümet tarafından da sıklıkla beyan edilen ilgili TMK maddelerine atıf yapılması, kanunun uygulamada büyük bir kargaşaya yol açacağını göstermektedir. BM sözleşmesinin ruhuna ve aslına sadık kalınması gerekmektedir" dedi.


'Mal varlığının dondurulması sıkıntı yaratır'  

Tasarıda "Yabancı devlet hükümetinin mal varlığının dondurulmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için ilgili devletten teminat talep edilebilir" ibaresinin "talep edilir" şeklinde değiştirilmesi  istendi. Önder, "Hukuksal güvenlik ilkesi gereği, yabancı devlet hükümetinin ‘malvarlığının dondurulmasına’ ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi için, ilgili devletten teminat talep edilmesi zorunluluğu olmalıdır. Bu yapılmadığı zaman kendi yurttaşlarımızı diğer ülke hükümetlerinin keyfi takdirleriyle mağdur durumuna düşürülmesi sıkıntısını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır."


'Bürokratlar  yargıya karışmamalı'

BDP’li Önder, bürokratların mal varlığını dondurma kararı vermesine itiraz etti. Yasa, malvarlığını dondurma kararını verecek komisyonun üyelerinin Başbakanlık Güvenlik İşleri Müdürü, MİT Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı gibi bürokratlardan oluşmasını öngörüyor. BDP'li Önder, “Bu değişiklik  ve düzenlemeyle ‘yargı’ alanına giren konularda bürokratların karar vermesi gibi bir yanlışın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."


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