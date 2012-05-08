BDP'den şehit ailesine taziye ziyareti

BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan ile bazı BDP'liler Tunceli'de 3 gün önce çıkan çatışmada şehit düşen İlhan Zerender'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bugün taziye için köye BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre ve BDP'li yöneticiler gitti.

Aile büyükleri tarafından karşılanan BDP'liler ilk olarak dua etti. BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, geçmiş dönemlerde de kanın durması için defalarca toplantı yaptıklarını anlatırken, devletin politikasının kardeşleri karşı karşıya getirerek savaştırmak olduğunu iddia etti.

'Bayrak için nöbet tutmayın'

Milletvekili Canan, Türk Bayrağı'nın herkesin olduğunu ve kimsenin bayrak için nöbet tutmasına gerek olmadığını savundu.

Canan, şunları söyledi:

"Hepimiz bayrak için zaten nöbet tutuyoruz. Köydeki, evindeki de bu bayrak için nöbet tutuyor. Çünkü bayrak hepimizindir. Kimse bayrağı kendisine görev yapmasın. Bayrağı bahane etmesinler. Bayrak olmasa sanki bu topraklar olmayacak mı? Bir Müslüman başka bir Müslüman'ın ana dilini yasaklamamalı. Bir Müslüman başka bir Müslüman'ın kimliğini, köyünün adını değiştirmez. 80 yıldır Türkiye'de Kürt kimliği yasaklıdır. Nasıl ki bir insanın annesinin sütü helal ise, insanın ana dili de o kadar helaldir. Şimdi deniliyor ki; Kürtçe serbest. Hayır, serbest değil. On binlerce insan halen hapishanelerde. Bunlar kendi dillerinde bile savunmalarını yapamıyor."