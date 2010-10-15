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Politika

BDP'DEN SEÇİM BARAJI TEKLİFİ TBMM (A.A) 

15 Ekim 2010 16:01

-BDP'DEN SEÇİM BARAJI TEKLİFİ TBMM (A.A) - 15.10.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, seçim barajının yüzde 3'e indirilmesi için kanun teklifi verdi. Geylani'nin TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, Türkiye'de uygulanan yüzde 10'luk seçim barajının, dünyanın hiç bir ülkesinde uygulanmadığı belirtildi. Bu sistemin, demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden olan ''çoğulculuk'' ilkesinin hayata geçmesini önlediği, ''çoğunluğun iktidarını dayattığı'' savunuldu. Gerekçede, yüzde 10'luk baraj sisteminin aynı zamanda seçimlere katılım oranında düşüşün yaşanmasına da neden olduğu öne sürüldü. Kanun teklifi, seçimi barajının yüzde 3'e düşürülmesini öngörüyor.

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