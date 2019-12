-BDP'den Şahin hakkında Gensoru TBMM (A.A) - 17.10.2011 - BDP, İçişleri Bakanı İdris Nami Şahin'in hakkında gensoru önergesi verdi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, gensoru önergesinin gerekçesiyle ilgili Mecliste düzenlediği basın toplantısında bilgi verdi. İçişleri Bakanı'nın ''Gözaltı ve soruşturmalarda tutuklananların sayısını çarpıtarak 7 bin 749 gözaltı ve 4 bine yakın tutuklu için sadece 485 ve 277 rakamlarını söyleyerek tehdit ettiğini'' ileri süren Kaplan, ''(gerekirse o sayıyı da tutuklarım) diyerek kendisini savcının, hakimin, yargının yerine koyuyor, yargısız infaz yapıyor'' diye konuştu. Kaplan, şunları söyledi: ''Milletvekillerinin, parti başkanlarının üzerine zırhlı araçları süren, gaz bombaları ile saldıran, su sıkan, 'ben devletim' diye milletvekillerine diklenen görevlileri koruyarak adeta saldırmaları için teşvik ediyor. Gece tek başına evde kalan kadın belediye başkanlarının evinin kapısı kırılarak giyinmelerine dahi fırsat verilmeden gözaltına alınıyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, basın toplantılarında, yaşamını yitiren vatandaşların sayısını açıklarken insanları eşya olarak gören bir anlayışla '3 adet vatandaşımız', Zap suyunda kaybolan uzman çavuş için 'ceset parçaları', yaralılar için 'önemli' veya 'ciddiyet arz ediyor' gibi ifadeler kullanıyor. Kara harekatı konusunda 'her an olabilir, olamaz', eylemler için 'hedef gözetmeden yapılan hedef' gibi cevaplarla devlet adamı ciddiyetinden uzaklaşmış, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmuştur.'' -Sorular- Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın ''dini Zerdüşt olanların başörtüsüyle işi olmaz'' açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Kaplan, ''Sayın Başbakan artık son halife olarak kendini görüyor. Sayın Başbakan'a, 74 milyonun yaşadığı Anadolu'nun dini inanç, mezhep farklılığı ve zenginliğine saygılı olmasını tavsiye ederim'' diye konuştu. Kaplan, KCK tutuklularının sayısıyla ilgili soru üzerine ise ''İçişleri Bakanının burnunun Pinokyo gibi yalanlardan nasıl uzayacağıyla ilgili sadece ilimden rakam vermek istiyorum; İçişleri Bakanı 'KCK'dan 485 tutuklu var' dedi. Sadece Şırnak ilinde 500 tutuklu var'' dedi. Tutuklu bulunan Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın ismini Kadın Erken Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye bildirdiklerini ve TBMM Başkanlığından kendilerine ''Anayasa göre, yemin etmemişler görev alamazlar, yeni isim görevlendirin'' şeklinde yazı geldiğini aktaran Kaplan, kendilerinin de cevap yazarak ''Yemin olayı Meclis Başkanlığının sorunudur, bizim değil. Bu komisyona yeni bir üye bildirmiyoruz, üyemiz Selma Irmak'tır'' dediklerini anlattı.