-BDP'DEN SABANCI VE GARİH CİNAYETLERİNİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TBMM (A.A) - 13.10.2010 - BDP, Özdemir Sabancı ve Üzeyir Garih cinayetleri için Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, bazı BDP'li milletvekilleri ile Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Özdemir Sabancı ve Üzeyir Garih cinayetlerinin araştırılması için TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesini açıkladı. Sakıp Sabancı'nın 1995'te ''Doğu Anadolu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Politikaları raporunu'' açıkladığını belirten Özçelik, ''Sabancı, 'Kürt sorununun silahlarla ve bölgeye fabrika kurarak çözülemeyeceğini, sorunun ancak demokratik yollarla aşılabileceğini' vurgulamış ve çözüm için İspanya'daki Bask modelini önermişti'' dedi. Osman Özçelik, dönemin siyasetçilerinden Alparslan Türkeş'in, ''Sakıp Ağa, çizmeden yukarı çıkıyorsun, politikayı oyuncak mı zannediyorsun?'' diyerek Sabancı'ya tepki gösterdiğini ifade etti. 1996'da, Sabancı Center'de düzenlenen silahlı saldırıda Sakıp Sabancı'nın kardeşi Özdemir Sabancı, Toyota-Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin öldüğünü hatırlatan Özçelik, cinayeti işleyenlerin binaya girmesini sağlayan Fehriye Erdal'ın, 1996'daki Susurluk kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yardımıyla işe alındığının anlaşıldığını anlattı. Özçelik, suikastçılardan Mustafa Duyar'ın 1999'da cezaevinde öldürüldüğünü ifade ederek, ''Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin, Duyar'ı öldürme emrini Tuğgeneral Veli Küçük'ün verdiğini söyledi. Çete lideri basına yansıyan görüntülerde, 'Devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü' dedi'' diye konuştu. Osman Özçelik, Üzeyir Garih cinayetinin faillerinden Yener Yermez'in, ''Bazı güçler tarafından tehdit edildiği için cinayeti işlemek zorunda kaldığını'' iddia ettiğini belirtti. ''Ergenekon'' davası sanığı Ümit Sayın'dan ele geçirilen belgeler arasında, Üzeyir Garih'in olay günü üzerinde bulunan gömleğindeki bıçak darbelerini gösteren bir şemanın yer aldığını anlatan Özçelik, ''Yermez'in, Ergenekon sanıklarından Albay Fikri Karadağ'ın emrinde çalıştığı da anlaşılmıştır'' dedi. BDP'li Özçelik, Özdemir Sabancı ve Üzeyir Garih cinayetlerinin aydınlatılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşları da Türkiye'de iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri göz önünde bulundurularak yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması ve kapsamlı bir yenilenebilir enerji kanun taslağının oluşturulması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.