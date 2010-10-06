-BDP'DEN RTÜK'E BAŞVURU YOK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - BDP'den bazı televizyon dizilerine ilişkin şu ana kadar RTÜK'e bir başvuru olmadığı öğrenildi. RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, BDP yetkililerince sözü edilen TRT'deki ''Sakarya Fırat'' dizisi, yayın kuruluşu nedeniyle RTÜK'ün denetimi dışında bulunuyor. ''Kurtlar Vadisi-Pusu'', ''Tek Türkiye'', ''Ölümsüz Kahramanlar'' dizileriyle ilgili ise izleme yapan uzmanlar tarafından daha önce bir rapor hazırlanmıştı. Bu dizilere RTÜK yasasındaki yayın ilkelerinin ''yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı mezhep duyguları kışkırtıcı nitelikte olmaması'' ile ''gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyici türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması'' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarı ve program durdurma cezaları verilmişti. BDP'den RTÜK'e şimdiye kadar herhangi bir başvuru olmadığı da öğrenildi. Öte yandan RTÜK Yasasına göre, Üst Kurulun dizileri yayından kaldırma gibi bir yetkisi bulunmuyor.