BDP'den 'PKK Kışanak'ı sorguladı' haberine yalanlama!

BDP, Bugün, Haber Türk ve Sabah gazetelerinin bugünkü sayılarında yer alan "Gültan Kışanak'ı PKK'lılar sorgulamış" haberlerini tekzip etti.

Söz konusu haberlerin "gerçek dışı" olduğunu altını çizen BDP, "Eş Başkanımızın kişilik hakları ve kamuoyunun doğru haber alma hakkı başta olmak üzere, basın meslek ilke ve ahlakı ihlal edilmiştir" dedi.

Haber metninin içeriğinin dahi çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken BDP, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Haberde hiçbir kaynak gösterilmediği gibi iddiaları doğrulayacak ne bir belgeye ne de bir bilgiye yer verilmiştir. Haberde, Sayın Eşbaşkanımızla ilgili iddiaların gözaltı sırasında Siirt Belediye Başkanı Sayın Selim Sadak’a sorulduğu şeklinde bir ifadeye de yer verilmektedir. Haberi yapan muhabir Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguya mı katılmıştır? Kamuoyunun bunu bilme hakkı vardır. İlgili gazetelerin derhal açıklama yapması gerekir. İddialarla ilgili 'belirlenmiştir' 'anlaşılmıştır' denilmesine karşın, neye göre belirlendiği, hangi bilgiye göre anlaşıldığı yer almamaktadır. Dolayısıyla bu haber tümüyle hayal ürünüdür."

Haberi servis edenlerin amacının BDP'ye yönelik operasyonları halk nezdinde meşrulaştırmak ve BDP'yi itibarsızlaştırarak siyaset yapamaz hale getirmek olduğunu belirten BDP, "Adı geçen gazete ve yayın organları, bireylerin haber alma hakkını ihlal etmekle birlikte Sayın Gültan Kışanak'ın kişilik haklarına aleni bir saldırı gerçekleştirmişlerdir ve Sayın Eş Başkanımızı hedef göstermişlerdir. Bu bağlamda tümüyle uydurma bir haberi servis yapmanın gazetecilik basın meslek ahlakı ile ne denli bağdaştığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yine, her türlü yasal yollara başvuru yapacağımızı bildiriyor; böylesi bir haberi yayımlayanları kınıyor ve adı geçen gazeteleri özür dilemeye çağırıyoruz" dedi.