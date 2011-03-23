-BDP'DEN OTURMA EYLEMİ BATMAN (A.A) - 23.03.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''bütün alanlarda demokratik direniş yapacaklarını'' söyledi. Kışanak, BDP Batman il örgütünce Turgut Özal Bulvarında düzenlenen mitingde, direnişleriyle ülkeye barış ve kardeşlik getireceklerini, Kürt halkına dili ve kimliğiyle özgür bir yaşama kavuşturacaklarını öne sürdü. Anadilde eğitim, operasyonların durması, tutukluların serbest bırakılması ve seçim barajının düşürülmesini istediklerini dile getiren Kışanak, şöyle konuştu: ''Bunlar bizim için vazgeçilmez taleplerdir. Eğer barış ve çözümün önünün açılması isteniyorsa bunlar karşılanmalı. Demokratik taleplerimize karşılık panzerleri çıkartmayın. Sayın Başbakan da çok iyi biliyor ki, bu taleplerin önüne panzerler de, kurşunlar da, gaz bombaları da giremez. Bütün alanlarda kenetlenerek demokratik direniş yapacağız. Demokratik çözüm çadırları açık. Bu çadırlarda halkımız taleplerini haykırıyor. Yarın da Diyarbakır'da oturma eylemi yapacağız. Bu taleplerimize olumlu bir yanıt alıncaya kadar direnişe devam edeceğiz.'' BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız da partisinin ''sivil itaatsizlik'' eylemi kararı aldığını belirterek, şöyle dedi: ''Sistemin verdiği elbiseleri giymeyin, yöresel giysileri giyin. Mandela da sistemin ona verdiği kimliği bir meydanda yaktı ve 'Bu bana verdiğiniz kimlik benim kimliğim değildir. Bu halkımı tanımayan kimliktir' dedi. Umarım Türkiye'yi yönetenler en kısa zamanda bizi kimliklerimizi yakma noktasına getirmezler. Çünkü demokratik yöntemlerle 21. yüzyılda Ankara'ya sesimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz.'' Mitinge, BDP milletvekilleri Ayla Ata Akat, Sebahat Tuncel ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da katıldı.