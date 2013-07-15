BDP'nin ölüm orucu anmasına polis engeli

BDP'liler, 14 Temmuz 1982'de, Diyarbakır Cezaevinde açlık grevinden ölenler için anma töreni düzenledi.

İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinde toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde ölenlerin fotoğrafları ile bir süre slogan attı. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan BDP MYK Üyesi Hayri Ateş, 1982 yılında açlık grevinden ölenleri minnetle andıklarını belirterek, Türkiye 'de yeni bir dönem yaşandığını ve bunun neticelenmesi için demokrasinin önündeki tüm yasakların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup, polisin izin vermemesi üzerine bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Göstericilerden bir kısmı ise Tarlabaşı Bulvarı'na inerek, yolu taş ve çöp tenekeleri ile trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ile gruba müdahale etti.

Grup, Tarlabaşı'nın ara sokaklarına dağıldı. Polise taşlarla karşılık veren gruba bazı vatandaşlar ve esnaf da tepki gösterdi.