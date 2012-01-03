-BDP'den Meclis'te oturma eylemi TBMM (A.A) - 03.01.2012 - BDP ve bazı bağımsız milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlattı. Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın, çalışma süresinin dolması nedeniyle birleşimi kapatmasının ardından BDP'li milletvekilleri yerlerinden kalkmadı. Aralarında Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un da olduğu 19 milletvekili, BDP ve komisyon sıralarına oturmayı sürdürdü. Daha sonra BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da Genel Kurula gelerek eyleme katıldı. Milletvekilleri ve görevlilerin salondan ayrılması üzerine BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ayağa kalkarak, kendilerini izleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Demirtaş, protestolarının TBMM'ye yönelik olmadığını belirterek, Meclisteki parti gruplarına yönelik olduğunu söyledi. Demirtaş, ''Bu Meclis'i protesto değil, grupları protestodur. Çözüm üretmeyen, tezkere kararı alan, sorun üreten grupları protesto ediyoruz. Son yaşananlar Türkiye'nin kritik noktada olduğunu gösteriyor. Çözüm bu çatı altındaysa, Hükümet bunun sesini kesmeye kalkıyorsa, bunu oturarak protesto ediyoruz. Meclis çatısı altında sembolik bir eylem yapacağız'' dedi. Eylemin ne kadar süreceğine ilişkin karar almadıklarını ifade eden Demirtaş, ''Arkadaşlarımızla bunu konuşacağız. Bu sembolik bir eylemdir'' diye konuştu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in kendilerini aradığını bildiren Demirtaş, ''Genel Kurulda olmazsa iyi olur. Meclis Başkanı olarak bunu doğru bulmuyorum'' dediğini aktardı. -''Siz gidin kameraya alacağım''- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eylemin başında BDP'li milletvekillerinin yanına gelerek, kendileriyle Kürtçe konuştu. Tanal, daha sonra Genel Kuruldan ayrıldı. Ardından Genel Kurula gelen CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ''Gelmek sizden göndermek bizden'' diye espri yaptı. Çantasını alarak Genel Kuruldan çıkan Nazlıaka'nın, ''kolay gelsin'' demesine Önder, ''Kolaysa başınıza gelsin'' karşılığını verdi. Demirtaş, basın mensuplarına, ''Siz kalıyor musunuz?'' diye sordu. Basın mensupları ise ''Meclis görevlileri bırakırsa kalacağız'' dedi. BDP'lilerin fotoğrafını çeken Önder, basın mensuplarının, ''Mesleğinizi unutmuyorsunuz'' demesine, ''Siz gidin, kameraya alacağım'' diye karşılık verdi. Önder, ''Tweet atarsınız'' diyen bir gazeteciye, ''Şifremi unuttum, Ertuğrul Bey Twitter'dan canlı yayın yapacak'' diye konuştu. Meclis görevlileri, Genel Kurulun kapanması üzerine gazetecileri basın locasından çıkardı. BDP'lilerin eylemi, TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.