-BDP'DEN MAYINLI SALDIRIYA ARAŞTIRMA İSTEMİ TBMM (A.A) - 18.10.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve milletvekili arkadaşları, Hakkari'de 16 Eylül'de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan minibüse mayınlı saldırıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, tüm kamuoyunu büyük bir yasa boğan insanlık dışı olayın faillerinin ortaya çıkarılmadığı gibi; hiçbir ön inceleme ve soruşturma yapılmadan ''PKK örgütü yaptı'' denilerek, olayın ''örtbas edilmek istendiği'' savunuldu. Buna benzer ve ''PKK yaptı'' denilen birçok olayın arkasından ''başka güçlerin ortaya çıktığı'' iddia edilen önergede, ''Bu nedenle, bu olayın TBMM tarafından kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması kaçınılmaz olmuştur. Olayın mağdurları ve tüm bölge halkı bu olayın faillerinin ortaya çıkarılmasın beklemektedir'' denildi.