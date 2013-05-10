BDP'den Kılıçdaroğlu'nun bildirisine ilk tepki: CHP, savaşa katkı sunuyor

Helin Alp / Ankara

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “demokrasi ve çözüm” bildirisine tepki gösterdi. Buldan, “CHP, bu politikalarıyla barışa değil, savaşa katkı sunuyor. ‘CHP, barışın değil, savaşın neresinde duruyor?’ diye sormak gerekiyor” dedi.

Barış ve çözüm süreci, CHP’de ‘bildiri’ savaşlarıyla ulusalcı-yenilikçi kavgasını da tırmandırırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek ‘demokrasi ve çözüm’ bildirisini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun sürece neden destek vermediğini maddeler halinde okuduğu bildiriye BDP’den sert tepki geldi. T24’e konuşan BDP’li Buldan, şunları söyledi:

‘CHP, savaşa katkı sunuyor’

“Kemal Kılıçdaroğlu’na, 'CHP, barışın değil, savaşın neresinde duruyor' diye sormak gerekiyor. CHP, bu politikalarıyla barışa değil, savaşa katkı sunuyor. Yıllardır akan kan durması için bir süreç başlatıldı. Bir ülkenin ana muhalefet partisi, asker, polis, gerilla ölmesin ve analar ağlamasın diye atılan adımların dışında kalıyorsa nerde durduğunu ortaya koyuyordur.”

‘Çözüm yeri Meclis’tir deyip Komisyon’a üye vermiyorlar’

“BDP’yi bu sürece AK Parti dahil etmedi. Biz bunun mücadelesini verdik. Parti olarak barış sürecinin oluşması için durumu zorladık, mücadele ettik. Evet, çözüm yeri aynı zamanda Meclis’tir. Orada da konuşulmalı ve şeffaf bir şekilde tartışılmalı. CHP, ‘çözüm yeri Meclis’tir’ diyor ancak Meclis’te kurulan Barış ve Çözüm Komisyonu’na parti olarak üye vermiyor. CHP’nin, barışa ilişkin söylemek istediği sözler varsa Çözüm Komisyonu’na buyursunlar. Neden üye vermediler?”

‘Bu süreci MHP başlatsa içinde yer alırdık’

“Kılıçdaroğlu, ‘süreç başarılıysa AK Parti, CHP’yi neden ortak etmek istiyor?’ diye soruyor. Aynı zamanda ‘çözüm yeri Meclis’tir’ diyerek içinde bulunduğu çelişkiyi de ortaya koyuyor. Biz parti olarak barış için atılacak her adımı destekleriz. Bu süreci, AK Parti değil, MHP başlatmış olsaydı biz sürecin içinde yer alırdık. CHP, milyonlarca insanın oyunu almış bir parti. Tabi ki sürecin içinde yer alması gerekiyor. Ancak, parti olarak kendi içlerinde bile kaos yaşıyorlar. Hem MHP hem CHP, ‘analar ağlamasın’ diyor öte yandan ‘neden görüşme yapılıyor’ diye açıklamalar yapıyor. Kamuoyunda sanki bir pazarlık yapılıyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar.”

‘Pazarlık yok, barış ve çözüm süreci var’

“BDP, olarak daha önce AK Parti’nin başkanlık önerisini kabul etmediğimizi açıkladık. Bu haliyle AK Parti’nin verdiği önerisi Türkiye’ye zarar verir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu halinin dışında farklı bir şekilde gelebilirse parti organlarımızca tartışabiliriz, değerlendiririz. Bir pazarlık yok. Barış ve çözüm süreci var.”

‘PKK, zaten meşru’

“Sayın Kılıçdaroğlu, AK Parti ve sürecin PKK’yi meşrulaştırdığını iddia ediyor. PKK, zaten meşrudur. Yıllardır süren bir savaş inkâr edilebilir mi? Bu savaşı kimse inkar edemez. PKK, savaşın taraflarından biridir. Lideri, Yürütme Kurulu olan bir güç olmakla birlikte binlerce gerillaya ‘geri çekilin’ çağrısı yapabiliyor. Meşruiyet budur.”