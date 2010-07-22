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Politika

BDP'DEN ''KENAN EVREN'İN HAKLARI ALINSIN'' TEKLİFİ  TBMM (A.A) 

22 Temmuz 2010 15:11

-BDP'DEN ''KENAN EVREN'İN HAKLARI ALINSIN'' TEKLİFİ  TBMM (A.A) - 22.07.2010 - BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Cumhurbaşkanlığından kaynaklanan tüm haklarının geri alınması için kanun teklifi verdi. Halis'in, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, 12 Eylül 1980 darbesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tarihin sayfalarına geçtiği, ancak bu darbeyi yapanların yargılanmadıkları, devlet olanaklarından fazlasıyla yararlandığı ve imtiyazlı bir halde yaşamlarını sürdürdüğü belirtildi. Darbecilerin, anayasaya koydukları geçici 15. madde ile kendilerini korudukları kaydedilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:  ''Darbe suçunun bir numaralı sanığı olarak yargılanması gereken Kenan Evren, çıkardığı darbe anayasasının olanaklarıyla Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhurbaşkanlığından kaynaklı olanaklardan yararlanarak imtiyazlı bir şekilde yaşamaktadır. İnsanlığa karşı suç işlemiş birinin bu haklardan yararlanıyor olması, günümüz demokrasisi için bir ayıp olduğu gibi, darbenin mağdurlarına hakarettir.'' Teklifte, 7.Cumhurbaşkanı Evren'in, cumhurbaşkanlığından kaynaklı tüm haklarının geri alınması öngörülüyor.

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