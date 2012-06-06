BDP'den Kemal Aktaş resti: Meclis'i kilitleriz

BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş’ın Yargıtay tarafından mahkûmiyetinin onaylandığına dair karar TBMM’ye ulaştı. Aktaş’ın milletvekilliğinin düşmesine dair kararın en geç önümüzdeki hafta çarşamba günü Genel Kurul’da okunması beklenirken, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile bir araya geldi.

BDP’liler Çiçek’e, “Karar okunursa her türlü eylemi yapar Genel Kurul’u kilitleriz” dedi.

Aktaş hakkındaki karar geçen ay içinde TBMM’ye ulaşırken, yaklaşık 10 gün önce de BDP grubu konuyla ilgili bilgilendirildi. Bunun üzerine BDP grup yönetimi, hem TBMM Başkanlığı hem de AKP yönetimiyle temasa geçerek kararın okunmasının askıya alınmasını istedi. Ancak Meclis Başkanlığı’nın kararı değişmedi. Gelişmeler üzerine BDP Eşbaşkanları, TBMM Başkanı Çiçek’ten acil randevu talep etti.

Randevu dün akşam saatlerinde Çiçek’in makam odasında gerçekleşti. Çiçek’in BDP’lilere “Benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Kararın okunmasını en fazla önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar geciktirebilirim” dediği öğrenildi. BDP’lilerin ise bunun üzerine “Eğer karar okunursa Genel Kurul’u kilitleriz. Her türlü eylemi yaparız. Bizi polis zoruyla dışarı çıkarmak zorunda kalırsınız” dedikleri belirtildi.

BDP kanadı, Aktaş hakkındaki kararın Genel Kurul’da okunmak istenmesinin AKP grup yönetimi tarafından talep edildiğini savunuyor.