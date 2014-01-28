BDP'den İçişleri Bakanlığı'na provokasyon uyarısı

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Grup Başkanvekili İdris Bakulen, MHP’nin seçim bürosuna düzenlenen sadırının ardından kendilerine yönelik ırkçı saldırı olasılığına karşı İçişleri Bakanlığının önlem almasını talep etti.

BDP, Esenyurt saldırısından sonra sosyal medya üzerinden partilerine yönelik ırkçı bir kampanya başlatılması üzerine İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerde bulundu. BDP Grup Başkanvekili İdris Bakulen, bakanlıktan ırkçı gruplara ve provokasyona karşı tedbir alınmasını istedi. Bakanlık, Baluken'e duyarlı oldukları bilgisini verdi. BDP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü bir siyasi partinin seçim bürosuna yapılan silahlı saldırı olayı sonrası ırkçı çevreler tarafından Barış ve Demokrasi Partisi’nin hedef gösterilmesi, özellikle bugün sosyal medya üzerinden ırkçı bir kampanya başlatılması, bazı grupların akşam saatlerinde BDP Genel Merkezine yürüyüş yapacağını sosyal medya üzerinden duyurması üzerine partimiz yetkilileri herhangi bir provokasyon yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken, İçişleri Bakanlığı ile görüşerek, sosyal medya üzerinden örgütlenme faaliyeti yürüten ve BDP Genel Merkezine yürüme çağrısı yapan bir takım ırkçı gruplarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Baluken, görüşmesinde İstanbul’daki olayın siyasi boyutunun bulunmadığının yetkililer tarafından açıklandığını hatırlatarak, BDP’nin dışında gelişen bir olay olmasına rağmen bilinçli bir biçimde BDP’nin hedef haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti ve ırkçı grupların BDP’ye yönelik olası saldırı girişimlerine karyşı gerekli önlemlerin zamanında alınması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı da, bu konuda duyarlı olduklarını, konunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.