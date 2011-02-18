T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'DEN ''HAKİKAT KOMİSYONU'' TEKLİFİ  TBMM (A.A) 

18 Şubat 2011 17:03

-BDP'DEN ''HAKİKAT KOMİSYONU'' TEKLİFİ  TBMM (A.A) - 18.02.2011 - BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, TBMM'de ''Hakikat ve Adalet Komisyonu'' kurulması için kanun teklifi verdi. Ata, kanun teklifine ilişkin Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, teklifteki amaçlarının 1980-2011 yılları arasında işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve şiddet fiillerinin araştırılması olduğunu söyledi. Ata, teklifte, siyasi parti gruplarının komisyonda eşit oranda temsil edilmesinin ve çalışmalara insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımının sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Teklife göre, komisyonun, kamu kurumları ve özel kuruluşlardan izne tabi olmaksızın inceleme yapma ve bilgi isteme yetkisine sahip olacağını belirten Ata, komisyonun, çalışmalarını bir rapor halinde TBMM Başkanlığına sunacağını söyledi. Teklifte, komisyon raporunun, Genel Kurul gündemine alındıktan sonra en geç 45 gün içinde görüşülmesinin öngörüldüğünü bildiren Ata, ''Teklifle ayrıca, komisyon, çalışmaları esnasında ya da çalışmaları tamamladıktan sonra suç oluştuğuna kanaat getirildiği hallerde yasal işlem yapılabilmesi için TBMM Başkanlığı aracılığıyla ilgili mercilere başvurulabilecek'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24