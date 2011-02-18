-BDP'DEN ''HAKİKAT KOMİSYONU'' TEKLİFİ TBMM (A.A) - 18.02.2011 - BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, TBMM'de ''Hakikat ve Adalet Komisyonu'' kurulması için kanun teklifi verdi. Ata, kanun teklifine ilişkin Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, teklifteki amaçlarının 1980-2011 yılları arasında işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve şiddet fiillerinin araştırılması olduğunu söyledi. Ata, teklifte, siyasi parti gruplarının komisyonda eşit oranda temsil edilmesinin ve çalışmalara insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımının sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Teklife göre, komisyonun, kamu kurumları ve özel kuruluşlardan izne tabi olmaksızın inceleme yapma ve bilgi isteme yetkisine sahip olacağını belirten Ata, komisyonun, çalışmalarını bir rapor halinde TBMM Başkanlığına sunacağını söyledi. Teklifte, komisyon raporunun, Genel Kurul gündemine alındıktan sonra en geç 45 gün içinde görüşülmesinin öngörüldüğünü bildiren Ata, ''Teklifle ayrıca, komisyon, çalışmaları esnasında ya da çalışmaları tamamladıktan sonra suç oluştuğuna kanaat getirildiği hallerde yasal işlem yapılabilmesi için TBMM Başkanlığı aracılığıyla ilgili mercilere başvurulabilecek'' dedi.