BDP'den, 'Gezi Parkı' olayları için Meclis araştırması

Hülya Karabağlı/ Ankara

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in hazırladığı araştırma önergesi, Taksim Gezi Parkı olaylarının nedenlerinin, yaşanan hak ihlallerinin, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden idari ve siyasi sorumluların tespit edilmesini öngörüyor. Önergenin gerekçesi şöyle:

Müzik aletlerinin yakılması tepki çekti

28.05.2013 tarihinde Taksim’in yayalaştırılması ve Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası projesi nedeniyle ağaçların sökülmesine karşı, Taksim Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla başlayan barışçıl eylemler, polisin vahşi müdahalesi ve Hükümet yetkililerinin açıklamaları sonrasında ülke geneline yayılmıştır. 30 Mayıs sabahı 05:00da, polisin parkı ablukaya alarak, ağaçların sökülmesine direnen yurttaşlara gaz bombalarıyla müdahale edilmesi, aktivistlerin çadırlarının yakılması, müzik aletlerinin ateşe verilmesi halkın büyük tepkisini çekmiştir.

Polis şiddeti olayları büyüttü

Anayasal haklarını kullanarak, protestolarını sürdüren yurttaşların günlerce maruz bırakıldığı polis vahşeti, insan yaşamına kasteden, kin ve nefret dolu düşmanca tutum kabul edilemez. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Başbakan’ın, “bakacağız, tartışacağız, Topçu Kışlasını yapacağız”, ”AVM kararı yok, rezidans yapacağız”, “Atatürk Kültür Merkezini yıkacağız”, “Taksime cami yapacağız” gibi açıklamaları ile halkın meşru taleplerini dikkate almamakta ısrar etmesi sonucu polis şiddetini arttırmış, olaylar büyümüştür.

7 bin 822 kişi yaralandı

Gezi olaylarında 18.06.2013 itibariyle, TTB’nin verilerine göre; 7822 kişi yaralanmış, Mehmet Ayvalıtaş (İstanbul), Abdullah Cömert (Antakya), Mustafa Sarı (Polis memuru, Adana), Ethem Sarısülük (Ankara) olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaralılardan 59’u ağır yaralı, 6sının hayati tehlikesi olup, 100 kişi kafa travması geçirmiş, 11 kişi gözünü kaybetmiş, 1 kişinin dalağı alınmıştır.

Ethem Sarısülük’ü vuran polis görevinin başında

Kolluğun gaz ve tazyikli su kullanımı sokakla sınırlı kalmamış, savaşlarda bile dokunulamaz olan, gönüllü sağlık revirlerine kadar uzanmış, kendi halkına karşı kin ve nefret dolu insanlık dışı bir saldırganlığa vardırılmıştır. İki binin üzerinde insan gözaltına alınmıştır. Ethem Sarısülük, polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirmiş, ancak hala görevinin başındadır. Olaylarda görevlendirilen polislerin bir kısmının kasklarında sicil numaralarının yazılı olmaması düşündürücüdür.

Mavi bidonlarda ilaçlı sıvılar

Doktorlarca, TOMA’dan sıkılan tazyikli suya maruz kalan yurttaşlarda ciddi derecede yanıklar görüldüğü belirtilmektedir. İstanbul Valisince, TOMA’lara boşaltılırken görüntülenen mavi bidonlardaki sıvıların, “ilaç” olduğu açıklanmıştır. “Bilindiği üzere, ilaçların ruhsatı ve satışının denetimi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği eliyle yürütülmektedir. TOMA’da kullanılan “ilaçların” tıbbi, zirai niteliğinin veya hayvancılıkta kullanılıp kullanılmadığı, ilacın adının, içeriğinin, bileşenlerinin ne olduğu meslek örgütlerince bilinmemektedir.