BDP'den Fatma Şahin'e: Meclis babasının çiftliği değil

BDP Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in BDP'liler için söylediği, "Ya terörle aralarına mesafeyi koyacaklar ya da millet meclisinde o kürsüde oturmayacaklar" sözlerine twitter üzerinden tepki göstererek, "Meclis babasının çiftliği değil" dedi.

BDP Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Gaziantep ’te 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıdan sonra BDP ’yi sert bir dille eleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ’e yanıt verdi. Baluken twitter mesajında şunları yazdı:

" AKP ’nin ağzı bozuk bakanlarına her gün yenisi ekleniyor. Fatma Şahin ’ in bahsettiği Meclis, babasının çiftliği değil. BDP de Meclis şantajı ile diz çökecek değil. Meclis’te kimin oturup oturmayacağı kararını AKP ’nin ırkçı bakanları değil, Meclis’ten çözüm bekleyen halklarımız verir. BDP , Meclis’te halklarımız arasında kalmış tek kardeşlik köprüsüdür. Ya bu köprüye tarihi bir miras olarak yaklaşılır ya da kardeşlik köprüsünü havaya uçuracak insanlık suçu işlenir. Tarih insanlık suçu işleyenlerin yargılanma arenasıdır." diye yazdI.

'Gaziantep'te hepimiz öldük'

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı ile ilgili olarak, " Gaziantep ’te hepimiz öldük ama hepimizin olacağı ortam yok edildi. Meclis’te ve cenazede bir araya gelemeyen siyaset kurumu yine çaresizdi" dedi.

Hasip Kaplan , sınır ötesi operasyon yapılması ve Kandil ’e bayrak dikilmesini isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli ’yi de eleştirerek, "Kerkük’e pasaportla gidemeyenler, bayrak dikmek istiyor. Üç yol var; Zagros, Botan ve havadan. Önden buyursunlar. Meclis dışı arayışlar maceradır" diye yazdı. (Ferit Aslan/ DHA )