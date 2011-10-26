-BDP'den depremlerle ilgili araştırma istemi TBMM (A.A) - 26.10.2011 - BDP, doğal afetlerin, depremlerle ilgili yaşanan sorunların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem bölgesi ve nüfusunun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı anlatıldı. Gerekçede, 4 Şubat 2010'da TBMM'de kurulan deprem komisyonunun çalışmalarının yetersiz kaldığı öne sürüldü. Meclis'te konuyla ilgili geçici değil, sürekli bir komisyon kurulması gerektiği belirtilen gerekçede, afet yönetimi ve politikasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, etkin bir afet politikasının oluşturulması, yapı denetiminin yerel yönetimin meslek odaları ve uzman kişilerle bir araya gelinerek oluşturulması ve fiili önlemlerin araştırılması için bir Meclis araştırma komisyonu kurulması istendi.