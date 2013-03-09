BDP'den, CHP ve MHP'ye 'çözüme katkı sunun' çağrısı

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, çözüm sürecine ilişkin, "Buradan MHP ve CHP'ye de çağrı yapmak istiyorum. Bu süreçte siz de rolünüzü oynamalısınız. Siz de bu sürece katkı sunmalısınız" dedi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Iğdır Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınların binlerce yıldır kadın hakları için mücadele verdiğini belirterek, kadınların bu mücadelede istekli olduklarını söyledi.

Kadınların, hakları için önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Buldan, "Bizler bu coğrafyada ikinci sınıf vatandaş değiliz. Bizler erkeklerin içinde bulunduğu bütün haklara ve bütün olanaklara aynı şekilde sahip olmak istediğimizi, erkeklerden daha iyi siyaset yaptığımızı, yaşamın her alanında erkeklerden daha güçlü, daha kararlı olduğumuzu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Kadınların sürekli erkeklerin baskısına maruz kaldığını söyleyen Buldan, "Bu coğrafya, kadın cinayetlerinin, töre cinayetlerinin yoğun işlendiği bir coğrafyadır. Kadınlar sürekli olarak erkeklerin baskısına maruz kalmakta, erkekler tarafından yok sayılmakta ve inkar edilmektedirler. Biz kadınlar asla ve asla erkeklerin gölgesi altında yaşamayacağımız ve kendi irademiz dışındaki evliklere asla 'evet' demeyeceğiz" dedi.

Çözüm sürecine de değinen Buldan, şunları kaydetti, "Şu anda bir barış süreci içerisinde bulunuyoruz. Bu barış sürecinin çok büyük, çok anlamlı ve çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu sürecin adını ne koyarlarsa koysunlar, sonuçta bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç, Abdullah Öcalan tarafından başlatılan bir süreçtir. Öcalan, eğer bu mücadelenin içerisinde yer alıyorsa, Kürt halkı asla bir kaygıya kapılmasın. Bu sürecin zor bir süreç olduğunu, sıkıntılarının ve sancılarının olacağını, inişlerinin ve çıkışlarının olacağını herkesin bilmesini isteriz. Bu süreci sabote etmek isteyenler karşımıza çıksalar bile, bizim güçlü irademiz yenecektir. Öcalan, bu barış sürecine Türkiye'de yaşayan bütün halklardan destek istiyor."

'Tarih yazacak'

MHP ve CHP'ye barış sürecine katkı sunmaları için çağrıda bulunan Buldan, "Buradan MHP ve CHP'ye de çağrı yapmak istiyorum. Bu süreçte siz de rolünüzü oynamalısınız. Siz de bu sürece katkı sunmalısınız. Akan kardeş kanının bir an önce durması için, barış sürecinin bu coğrafyada olması için herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerekiyor. 'Sosyal demokratız' diyorsanız, 'biz bu sürece destek veriyoruz' diyorsanız, açıkça ilan etmelisiniz" diye konuştu.

Akan kanın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayan Buldan, şöyle devam etti, "Savaş hiç kimseye fayda getirmez. Savaş sadece anaların ağlaması demektir. Savaş sadece gençlerin toprağın altına girmesi demektir. İşte bu nedenle gelin bu sürece katkı sunalım. Kardeşliği ve barışı getirelim. Bu süreç önemli bir süreç. Tarihi bir sürecin içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tarih, bu süreci yazacak. Tarih, bu sürece katkı sağlayanları da yazacak. Savaşa karşı olanların isimlerini altın harflerle yazacaklar. Ama savaş isteyenler bu sürece, bu tarihe isimlerini kara leke olarak yazacaklar. İşte bu yüzden çağrımız 75 milyon insanadır. Hep birlikte barış sürecine katkı verelim ki artık analarımız ağlamasın, kimse hayatını kaybetmesin."