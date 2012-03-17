BDP'den çağrı: Nevruzu yarın Kazlıçeşme'de kutlayacağız

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul ve Diyarbakır'da valiliklerin izin vermemesine rağmen yarın nevruzu kutlayacaklarını söyledi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul ve Diyarbakır'da valiliklerin izin vermemesine rağmen yarın nevruzu kutlayacaklarını söyledi. Polislerin karakolardan çıkmamasını isteyen Demirtaş, Diyarbakır'daki nevruz alanındaki ses cihazlarına el konulduğunu belirterek, "Valilik, Emniyet suç işliyorsa, bizim tavsiyemiz yarın suç işlemeye devam etmesinler. Emniyet müdürlüklerinin, karakolların içinden çıkmasınlar, gerginlik çıkmasın. Gerginlik yaratan kendileridir. Halk kendi nevruzunu kutlayacaktır" dedi. Diyarbakır Valiliği'nin yarın nevruz kutlamalarına izin vermeyerek, 21 Mart gününün gösterilmesi üzerine BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile parti binasında basın toplantısı düzenledi. Demirtaş, hükümetin bu yıl nevruzu açıkça yasaklamaya cesaret edemeyeceği için 21 Mart'ta kutlanması yönünde devlet kararı aldığını söyledi. "Bu nedenle 21 Mart hariç, mitinglerimizin tamamı yasaklandı. İki gün önce bize bile tebligat yapılmadan basın aracılığıyla duyuru yapılarak nevruz etkinlikleri yasaklanmış oldu. AKP'nin yasağına karşı daha önce planlanmış 127 merkezin hiç birinde Nevruz planlama ve kutlamamızı iptal etmediğimizi halkımıza duyuruyoruz. İstanbul ve Diyarbakır dahil olmak üzere ayın 21'ine kadar planlanmış ne kadar etkinliğimiz varsa, tamamı yer ve saat değişmeden aynı şekilde hayata geçirilecek. AKP sadece mitinglerimizi yasaklamıştır. Nevruz kutlamaları yasaklanmamıştır. Dolayısıyla aynı yer ve saatte nevruz kutlaması yapacağız. Miting yapma şansımız olmayabilir. Bu nedenle nevruz kutlamaları yasaklı değildir, engellenemez. Halkımız bu kararlılıkla nevruz kutlamalarına sahip çıkacaktır." Hükümetin aldığı erteleme ve yasaklama kararının kendileri açısından meşruiyeti olmadığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti: 'Kanuni hiç bir dayanağı yoktur' "Bu idari karardır. Hukuki, kanuni hiç bir dayanağı yoktur. Meşru değildir. Meşruiyet olmayan, suç teşkil eden kararı halkımız tanımayacaktır. Ortada bir kanuna uygun durum söz konusu değildir. Tam tersine halkın nevruzu kutlaması hukuki, meşrudur. Valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın kararları hukuki dayanaktan yoksundur. Suç işleyen bir hükümete karşı halkımız doğru tutum neyse onu alacaktır. Biz bir kez daha bütün nevruz kutlamalarına hiçbir şekilde engel ve yasak yokmuş gibi katılımın en güçlü düzeyde olması çağrısını yapıyoruz . İstanbul'da da aynı şekilde arkadaşlarımız hazırlıklarını devam ettiriyor. Ayın 19'u 20'si ve 21'ine ilişkin tüm planlamalarımız devam edecektir."

'Yasaklamaya rağmen yarın Kazlıçeşme'deyiz'

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak'ta, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek valiliğin yasaklamasına rağmen Nevuz bayramını yarın Kazlıçeşme'de kutlayacaklarını açıkladı.

Milletvekili Hasip Kaplan ve İl Başkanı Asiye Kolçak'la kameralar karşısına geçen Kışanak , “Bu senede geçmişte olduğu gibi nevruz bayramının organizeli bir şekilde, halkın kendisinin yüklediği anlamla kutlayabileceği bir nevruzu organize etme konusunda sorumluluk aldık. Yapmak istediğimiz sadece bir organizasyondu" dedi.

"Bu nedenle hükümetin kararı İdris Naim Şahin'in kararı belki bizim organize etme düzenleme çabamıza yönelik yasaklama olabilir ama asla ve asla nevruz yasaklanamaz" diyen Kışanak, "Nevruz bir bayramdır tüm Ortadoğu halkları için yeni gündür diriliştir uyanıştır, özgürlükl arayışıdır. Bu kadar büyük anlamları olan bir bayram, bir bakanın iznine bir hükümetin yaklaşımına göre kendini değiştiremez" şeklinde konuştu.

'Halkımızı Kazlıçeşme'ye bekliyoruz'

Kışanak sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi geleneğine, tarihsel geçmişine uygun olarak bu yılda, 2012 nevruzu da tüm görkemiyle her yerde kutlanacaktır. Şimdiye kadar halkımızın bu konuda ortaya çıkmış beklentisi talebi hiçbir aksaklık çıkmadan devam ediyor. Her yerde 7 den 70'e halkımız meydanları dolduracak.

Büyük bir coşkuyla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir inançla moralle, motivasyonla nevruz bayramını dört bir yanda kutlayacaktır. Bizlerde yarın daha önce halkımıza söz verdiğimiz gibi Kazılıçeşme meydanında olacağız. Biz halkımıza Kazılıçeşme'de buluşma sözü vermiştik, bu sözümüzün arkasındayız. Yarın halkımızı ulusal kıyafetleriyle rengarenk eşarplarıyla, zılgıtlarıyla, coşkularıyla Kazılıçeşme meydanına bekliyoruz."