'Nevruz’un günü 21 Mart'tır, Türkçeden başka bir ifadeyle mi söyliyelim?'



T24 - Diyarbakır Valiliği, BDP'nin 18 Mart'ta yapmak istediği Nevruz kutlanmasına izin vermedi.

Valiliğin ret kararı üzerine, BDP Eş Başkanı Selahattin demirtaş ve bazı milletvekilleri il binasında olağanüstü toplandı. Demirtaş’ın toplantı sonrasında bir açıklama yapması bekleniyor.

Nevruz kutlamalarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şöyle konuştu:

"Nevruz’un günü 21 Mart. Baharla ilgili bir kutlama. 21 Mart bu yıl çarşambaya geliyor. 21 Mart için yapılan başvurulara Valilikler izin vereceklerdir. Valiliklerimiz 21 Mart’ın istismarını önlemek bakımından yaptıkları değerlendirmelerle izin vermemişlerdir. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve Valimiz görevinin başındadır. 81 ilin emniyet müdürü ve valisi görev başındadır.Bu yönde geliştirilen spekülasyonun hiçbir temeli yoktur. Gerekli açıklamalar hükümetimiz tarafından yapılmıştır. Türkçeden başka bir ifadeyle mi söyleyelim?"

Valilik:Ertelenmesi uygun görülmüştür

ntvmsnbc'nin haberine göre; Diyarbakır Valiliği ise, nevruzun gününde kutlanmasının anlamlı olacağına dikkat çekti.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Nevruzun tarihten gelen ve bulunduğumuz coğrafyada yaşayan toplulukların ortak kültür ve geleneğinin bir parçası ve baharın müjdeleyicisi olduğunu vurguladı. Nevruzun yeni bir baharın başlangıcı, bolluk ve bereketin sembolü olarak kabul edildiğini ve 21 Mart günü geçmişten günümüze kadar bir bayram havasında kutlandığını hatırlatan vali Toprak, şöyle dedi:

“Nevruz, insanlar arsındaki sevgi ve saygıyı kuvvetlendiren, dargınlıkları unutturan, tüm insanları kardeşçe kucaklaştıran, birlikte yaşama isteğini güçlendiren, inançların serbestçe sergilendiği bir bayram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, baharın gelişini ifade eden Nevruz bayramının amacına ve anlamına uygun olarak kutlanması oldukça büyük önem arz etmektedir.

Tüm halkımız, her yıl baharın gelişini çeşitli şenliklerle kutlamakta ve bahse konu bu günü mutlu bir şekilde karşılamaktadır. Bu anlamda, her kesimin ortak bayramı olan Nevruzun, tüm halkımız ve vatandaşlarımız tarafından huzur ve güven içinde karşılanması, bu günün en güzel şekilde kutlanmasının sağlanması ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi için gerekli olan emniyet tedbirleri alınmakta ve tüm çalışmalar yapılmaktadır.”

Tüm dünya coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde ve Diyarbakır’da da bayramın coşku ve neşe içerisinde kutlanmasının önem arz ettiğini hatırlatan Toprak, “Bu güzelliklerin, Nevruz bayramının kendi özel tarihi olan 21 Mart’ta kutlanması, her bir milli ve dini günün kendi tarihlerinde kutlandığı gibi, daha da anlamlı olacaktır.2012 yılında kutlanacak olan Nevruz bayramının başvuranların talebi olan 18 Mart tarihi yerine 21 Mart’ta yapılması ve bu tarihe ertelenmesi valiliğimizce uygun görülmüştür”dedi.

Nevruzun huzur ve güven içinde kutlanması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden vali Toprak, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını güven ve huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir tarafımızdan alınmaktadır. Bu arada bazı art niyetli gurup ve kesimlerin vatandaşlarımızın bu güzel gününü şiddet ortamına çekmeye, ilimizin huzur ve sükûnunu bozmaya vatandaşlarımızı ve kitleleri kendi yanlış emellerini gerçekleştirmeye yönelik Yasa dışı eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Valilik olarak vatandaşlarımızın bu güzel günü coşku, neşe ve bayram havası içerisinde geçirmesine karşı oluşabilecek her türlü yasa dışılığa karşı tedbirlerin alınmakta olunduğunu ve hiçbir yasadışı eylem ve kanunsuzluğa fırsat verilmeyecektir.”