-BDP'DEN ''BAŞÖRTÜSÜ'' TEKLİFİ TBMM (A.A) - 06.10.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ''üniversitelerde süren başörtüsü tartışmalarına son verme'' gerekçesiyle kanun teklifi verdi. Teklif, ''üniversitelerde kılık kıyafet serbestliğini ve farklı düşüncelere baskı yapılamayacağını'' öngörüyor. Kaplan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Yükseköğretim Kanununun 17. maddesinde değişiklik yapıyor. Teklif, mevcut kanundaki ''Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir'' ibaresini, ''Yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir. Farklı düşüncelere baskı yapılamaz, yüksek öğretim hakkı engellenemez'' şeklinde değiştiriyor. Teklifin gerekçesinde, anayasada yapılan değişiklikler sonrasında, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle uygulama sorunlarının bulunduğu ifade edildi. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları dolayısıyla uygulamanın nasıl olacağı yönündeki belirsizliğin giderilmesi gerektiği belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Toplumda gerginliklere ve farklı uygulamalara neden olunmaması, hoşgörü, uzlaşı ve anlayışla mutabakat sağlanarak sorunların giderilmesi için tereddüte yer vermeyecek bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Başörtüsü veya türbanın serbest bırakılması sonrası, siyasi saiklerle baskı aracı olarak kullanılabileceği endişelerinin giderilmesi, başörtüsü takmayan öğrencilerle birlikte eşit, özgür ve barış içinde öğrenimlerini yapabilmeleri sağlanmalıdır. Yasa koruyucularının bu tereddütleri gidermesi, laik-anti laik farklılaşmasına yol açmayacak bir düzenlemeye gitmesi zorunludur.'' Teklifin madde gerekçesinde ise ''Kanunun 17. maddesi, yükseköğretim kurumlarında yıllarca süren başörtüsü tartışmalarını sona erdirmek, öğrenim özgürlüğünü sağlamak amacıyla değiştirilmiştir'' denildi.